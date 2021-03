Noelia Gandú: "Este fue mi primer trabajo, llevo casi media vida aquí"

Durante este año de pandemia, 20minutos ha mantenido su edición en papel con un objetivo primordial: hacer llegar la información a un gran número de personas dentro de las ciudades en las que opera, cuando estar al día ha sido (y es) más importante que nunca.

Noelia es una de las caras visibles de este medio. Una repartidora que se estrenó en el mundo laboral repartiendo un periódico con una marcada labor social, haciendo posible su distribución, de forma gratuita y en mano, a los lectores.

Pregunta: ¿Cuántos años llevas repartiendo 20minutos?

Respuesta: Pues este fue mi primer trabajo, empecé con 18 años y ahora tengo 29, así que llevo casi media vida en el periódico. Estuve siete años seguidos repartiendo, de supervisora, de todo un poco. Lo dejé un par de años y ahora llevo otro año y medio.

P.: ¿Cómo fue la vuelta al punto de reparto tras los meses de confinamiento?

R.: Volví a mi puesto en septiembre de 2019 y luego estuve parada desde marzo hasta el siguiente septiembre. Ya estaba en Avenida de América y ahí sí que había mucho más movimiento a mi vuelta. Al principio de la pandemia el intercambiador estaba casi vacío, daba miedo. Además, en septiembre y octubre no todo el mundo cogía el periódico, pero ahora el 90% se lo lleva. Había mucha gente que tenía miedo y eran más distantes. Luego te ganas un poco la confianza, haces que te vean cercana. Ahora tengo tres clientes que no quieren que les dé el periódico, lo cogen del carro.

P.: ¿Se ha mantenido el vínculo que tenía con los lectores después de este tiempo ausente?

R.: Algunos que venían al principio han dejado de venir. Pero ahora la gente coge más el periódico para enterarse de qué está pasando. Muchos siempre se quedan conmigo hablando, pero después del confinamiento uno de estos señores desapareció durante unos meses. No sabía qué había pasado, pero al final fue por un tema laboral, no tuvo nada que ver con el coronavirus.

P.: ¿Hay alguna persona con la que guardes alguna relación especial?

R.: Siempre me traen cafés, caramelos… Unas navidades, un señor mayor me dio una botella de vino y polvorones. Y este año, en las mismas fechas, una mujer rumana me regaló un chocolate típico de su tierra.