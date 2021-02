Kanye West invirtió más de 11,9 millones de euros en su fallida carrera presidencial

Presentarse como candidato a la presidencia de Estados Unidos no es nada barato, algo que Kanye West ha experimentado en su propio bolsillo después de haber llevado a cabo una carrera fallida durante las elecciones de 2020.

Al parecer, el rapero habría invertido casi 14,5 millones de dólares (más de 11,9 millones de euros) de su efectivo durante su candidatura presidencial tras haber obtenido solo dos millones de dólares (1,6 millones de euros) de contribuyentes externos.

Bajo unas propuestas basadas en los valores cristianos, las finanzas conservadoras y la reforma de la justicia penal, West no esperaba que el resultado que iba a obtener en las elecciones estadounidenses fuera tan catastrófico. Según su informe final de la Comisión Federal de Elecciones, el artista terminó gastando 200 dólares (165 euros) por cada uno de los 66.000 votos que recibió.

Así, el documento detalla que se invirtieron más de 7,5 millones de dólares (6,1 millones de euros en tarifas relacionadas con el "acceso a la boleta electoral", que incluían 1,28 millones de dólares (más de un millón de euros) para Atlas Strategy Group, una empresa propiedad del republicano Gregg Keller quien, anteriormente, podría haber liderado la campaña de Trump en 2016.

El rapero lanzó su campaña solo cuatro meses antes de que diera comienzo la votación, lo que supuso que comenzase su carrera con ocho meses de retraso con respecto a los otros aspirantes.

Sin embargo, si comparamos los datos, estaba claro que el rapero no tenía nada que hacer contra sus rivales. Biden consiguió más de 1.000 millones de dólares de sus contribuyentes; y Trump logró recaudar más de 811 millones de dólares para su campaña.

Algunos, además, han intentado descubrir en qué gastó Kanye West el dinero recaudado, ya que el artista optó por no comprar espacios publicitarios en radio o televisión y, por el contrario, confió en los vídeos digitales y un anuncio a doble página en The New York Times. "No está lo suficientemente versado política. Pensó que al hacerlo por su cuenta podría controlar sus propios medios. Pero tiene tantas otras cosas en su vida que no tienen nada que ver con la política que las distracciones están ahí", explicó un crítico a People.

Además, su carrera fallida por hacerse con la Casa Blanca le costó más que dinero al rapero, pues esta fue "la gota que colmó el vaso" de su ya tenso matrimonio con Kim Kardashian. La modelo terminó presentando los papeles de divorcio tras siete años de matrimonio con el artista aunque, al parecer, la expareja habría acordado que la separación se hiciera de manera amistosa y con la custodia compartida de sus cuatro hijos.