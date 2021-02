Contradicciones del Gobierno sobre el 8-M que confunden a la población: del "no ha lugar" al "se pueden reducir riesgos"

El 8 de marzo, día internacional de la mujer, vuelve a estar en el calendario como una fecha especial. Las habituales movilizaciones masivas que tienen lugar en las plazas de las ciudades a lo largo de todo el país están amenazadas por las restricciones de la Covid. Además, desde el escenario político hace tiempo que se utiliza para atacar las distintas posiciones de los partidos al respecto.

El año pasado, estas manifestaciones, más concretamente la de Madrid, fueron vistas desde algunos partidos como el epicentro de infección del coronavirus y desde la oposición no han dudado en atacar al gobierno por ello durante estos 12 meses, a pesar de que partidos como Vox -uno de los que más utilizó este argumento- celebraron ese mismo día un acto multitudinario en Vistalegre.

Respecto a qué sucederá este año, desde el propio gobierno central no han adoptado una postura conjunta. Este miércoles la ministra de Sanidad, Carolina Darias, afirmó en rueda de prensa que "no ha lugar" a las manifestaciones del Día de la Mujer debido a la situación epidémica de España y pidió "coherencia con la llamada de prevención y cultura del cuidado" dada la situación de riesgo actual.

Desde el Ministerio de Igualdad, muy presente siempre en estas movilizaciones, se mostraron conformes con la postura de Darias. Tras conocer que la delegación del Gobierno en Madrid había permitido una concentración de 500 personas, respaldaron la posición de Darias, además de remitirse también a las delegaciones del Gobierno y las consejerías de Sanidad regionales, ya que estas también tienen competencias.

En la misma línea que el ministerio capitaneado por Irene Montero se expresó Margarita Robles, quien aseguró que "no es responsable" acudir a las manifestaciones y añadió: "Por las mujeres hay que luchar con sentido de la responsabilidad y el mayor sentido de la responsabilidad en este momento es evitar situaciones que puedan producir contagios".

Sin embargo, Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, sugirió otra posición tras ser preguntado por las declaraciones de Darias y el aforo máximo de 500 personas propuesto: "Creo que depende mucho cómo se relacionan esas 500 personas que se manifiestan juntas. Las personas que mantengan la distancia y lleven su mascarilla, tengan cuidado y tomen las medidas de precaución, pues desde luego que van a reducir mucho los riesgos. No a cero, pero lo reducen".

Además, el epidemiólogo ha matizado que "si se pueden evitar agrupaciones, mucho mejor", mandando también un mensaje claro a la ciudadanía que tiene pensado acudir: "Desde luego, por favor, que no vaya nadie con síntomas",

Estas declaraciones de Simón vienen también provocadas por el respaldo del Gobierno central a todos los actos reivindicativos en donde se respeten las medidas de seguridad. A pesar de que no han anunciado de qué forma -si de manera presencial o no- desde el Gobierno han señalado que van a apoyar este tipo de eventos organizados.

La última persona dentro del gobierno central en sumarse a la polémica ha sido Carmen Calvo, quien este viernes ha asegurado en una entrevista que participará en las manifestaciones de manera telemática: “La pandemia está antes, y la vida está antes. Estaré en todos los formatos posibles que no pongan en riesgo las decisiones de las autoridades sanitarias”. Por último, ha añadido que “ya nos gustará salir el 8 de marzo y contestar políticamente”.

Los líderes en Madrid se muestran contrarios a celebrar "el Día de la Mujer Contagiada"

La postura adoptada por los gobiernos liderados por el partido popular en Madrid se han cerrado en banda. El primero en mostrar sus diferencias fue Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad del Gobierno autonómico, quien aseguró que "fruto de lo que vimos el año pasado, el criterio de Salud Pública va en contra de la celebración de estas manifestaciones".

Posteriormente le siguió la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, quien fue más allá en sus declaraciones y ha criticado duramente a quienes quieren "revivir lo sucedido el pasado 8 de marzo, que dejó de ser el Día de la Mujer, para presenciar lo que se convirtió en el Día de la Mujer Contagiada". Sin embargo, Ayuso expresó su "respeto" por aquellas mujeres que quieran manifestarse pero con ella "que no cuenten", porque "no pienso ir a ninguna manifestación donde sea obligatoria la presencia porque eso no es una manifestación".

Por último, el alcalde de Madrid, Jose Luis Martínez Almeida, también se sumó a las críticas a la concentración convocada, señalando que el Gobierno debe "pedir disculpas" por las manifestaciones del año pasado. Además, ha indicado que "a lo mejor desde el Gobierno, aunque solo sea por una cuestión simbólica, se debería plantear otra forma de celebrar el 8M que no fuera mediante concentraciones en las calles".

Varios presidentes regionales piden que no se celebren las manifestaciones

Más allá de Madrid, también hay intención de celebrar la manifestación en diversos puntos de las ciudades españolas. Sin embargo, los líderes regionales se están mostrando como mínimo cautos, mientras otros piden que se cancelen directamente.

Este es el caso de Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, quien ha declarado que para el 8M "se pueden hacer muchas cosas" que no impliquen manifestaciones, porque "ya cometimos un error el año pasado con el 8M", que "nos costó caro, en forma de contagio masivo y de pérdidas de vidas humanas". Después, añadió: "No caigamos otra vez en el mismo error, aprendamos del pasado".

Por su parte, Adrián Barbón, presidente de Asturias, se mostró en la misma línea que su homólogo andaluz: “No estamos para manifestaciones presenciales. La situación sanitaria manda y la responsabilidad nos compromete, pues hay que frenar la pandemia en Asturias. Por eso participemos todas y todas en la movilización virtual, ese día, a través de las redes sociales”

Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, tampoco quiere ver manifestaciones por su comunidad y ha asegurado que no acudirá si se producen: "En el caso de que se autorice una manifestación el día 8 de marzo no voy a ir". Además ha tildado de "insensatez" convocar estos actos y asegura que se "arrepiente" de haber acudido el año pasado.

La delegación del Gobierno de Madrid recibe 60 peticiones feministas para el 8M



Las asociaciones feministas siguen adelante con las movilizaciones. Tanto es así que la Delegación del Gobierno en Madrid ha recibido un total de 60 comunicaciones de organizaciones para convocar movilizaciones el Día Internacional de la Mujer (8M), unas concentraciones que "lo ideal" es que no se produjeran en la capital.

Así lo ha afirmado el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, en una entrevista, donde ha subrayado que hay que "respetar" a las autoridades sanitarias, si consideran que "no ha lugar" a celebrar manifestaciones el 8M en la situación epidemiológica actual.

"Si la ministra dice A, pues todos tenemos que estar en lo que dice la ministra porque es la que tiene los datos", ha sostenido Franco, que ha dicho que debe "cumplir" también con lo que diga la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que ha desaconsejado las movilizaciones. A pesar de todo, están autorizadas determinadas manifestaciones con un aforo de 500 personas.