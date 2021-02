Cvirus.- Més de 1.500 taxis demanen les ajudes obertes fins al 10 de març, amb un mínim de mil euros per llicència

La quantia serà com a mínim de 1.000 euros i es determinarà en dividir l'import global de 4,75 milions entre el nombre d'autoritzacions admeses.

Entre les instàncies presentades hi ha 716 en la província de València, 707 a Alacant i 95 a Castelló. Açò suposa al voltant d'un terç dels taxistes de la Comunitat Valenciana.

Actualment hi ha un total de 4.736 llicències, de les quals 232 són de la província de Castelló, 1.420 d'Alacant i 3.084 de València. Es tracta d'un sector fonamental en el qual treballen milers de persones, a més de ser "molt essencial" per a altres sectors com el turisme, ressalta el conseller de Mobilitat, Arcadi España, en un comunicat.

Amb aquestes ajudes, la Generalitat pretén donar suport al sector del taxi davant la important disminució d'ingressos a causa de les restriccions de mobilitat. Va optar pel procediment de concessió directa "a causa de naturalesa excepcional, única i imprevisible dels esdeveniments".

Les sol·licituds es poden presentar de forma telemàtica en la seu electrònica, accedint a la guia PROP en l'apartat de tràmits i servicis. Per a la tramitació telemàtica cal disposar de firma electrònica avançada, amb un certificat admès per la seu electrònica.