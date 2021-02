Cvirus.- Publicat l'inici de la desescalada en mobilitat: Reunions de quatre en el carrer i 50% en llocs de culte

Aquestes mesures, segons arreplega el decret de Presidència, estaran en vigor fins al 14 de març a les 23.59 hores, encara que la setmana que vé es tornarà a reunir la comissió interdepartamental del Consell per a avaluar la situació.

Presidència justifica que no s'alcen totes les restriccions perquè malgrat que la situació epidemiològica actual, tant quant al nombre de contagis com a l'índex d'ocupació dels hospitals de la Comunitat Valenciana i, especialment, dels seus llits d'UCI, ha experimentat "una millora", la situació és "encara greu".

De fet, la taxa de positivitat entre totes les proves diagnòstiques d'infecció realitzades en l'última setmana és del 13,69%, per sobre del 4% establit com a límit a partir del com el risc de transmissió es veu incrementat.

Per açò, assenyala que "resulta necessari mantindre una reducció important dels contactes socials fora de la unitat de convivència". D'aquesta manera, davant la millorança de la situació actual s'alça les restriccions a la mobilitat en ciutats de més de 50.000 habitants, però, per "raons de prudència" es manté el tancament perimetral de la Comunitat Valenciana, i també la limitació de la llibertat de la circulació de les persones en horari nocturn entre les 22.00 i les 06.00 hores, amb les mateixes excepcions actuals.

Així, en espais d'ús públic, tant tancats com a l'aire lliure, no es podran formar grups de més de quatre persones, llevat que es tracte de persones convivents.

PROHIBIDES REUNIONS EN CASES

De la mateixa manera, es manté igual la limitació per a reunions en domicilis i espais d'ús privat, tant en l'interior com en l'exterior de manera que solament poden ajuntar-se persones del mateix nucli de convivència amb les excepcions de parelles, cura de persones, convivència alterna de fills i acolliment familiar. Les persones que viuen soles podran sumar-se també a un altre únic nucli de convivència durant aquest període, com ja estava previst.

Per la seua banda, permanència en llocs de culte, per a reunions, celebracions i trobades religioses, incloses les cerimònies nupcials o altres celebracions religioses específiques, no podrà superar el 50% del seu aforament, sempre que la distància interpersonal respecte un mínim d'1,5 metres.

L'aforament màxim haurà de publicar-se en lloc visible de l'espai destinat al culte i s'hauran de complir les mesures generals de seguretat i higiene establides per les autoritats sanitàries.