Desescalada "lenta": el Govern valencià reobri només les terrasses i allarga l'horari comercial

La desescalada de les actuals restriccions antiCovid començarà el pròxim dilluns 1 de març en la Comunitat Valenciana amb una flexibilització que durarà en principi dues setmanes i que pretén ser "lenta, prudent i progressiva" per a no repetir els errors d'ocasions anteriors. Estarà centrada en tres eixos principals: l'augment del nombre màxim de persones en les reunions familiars i socials en espais públics, la reobertura de l'hostaleria (només a les terrasses i amb horari i aforament limitat) i la fi del tancament perimetral de les 16 ciutats més poblades els caps de setmana.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, i la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, han comunicat aquest dijous la decisió adoptada per la Comissió Interdepartamental del Consell, que entrarà en vigor a les 0.00 hores del dilluns. Aquestes són les principals novetats en els diferents àmbits.

Reunions: de 2 a 4 persones

Augmenta de dues a quatre persones el límit màxim en trobades familiars i socials en espais públics, tant tancats com a l'aire lliure (excepte en convivents) i es mantenen les restriccions actuals, és a dir, al nucli de convivència, en l'àmbit privat.

Hostaleria: només terrasses

Després de més d'un mes tancats, la Generalitat autoritzarà bars, restaurants i cafeteries l'obertura, però només a les terrasses, amb un aforament de fins al 75% i amb un màxim de quatre persones per taula, fins a les 18.00 hores de la vesprada. Serà obligatori portar en tot moment posades les màscares, també en l'exterior, excepte en el moment de la consumició.

Tancament de grans ciutats

A partir del pròxim cap de setmana (6 i 7 de març) s'elimina eliminació el el tancament municipal durant els caps de setmana, en les 16 ciutats de més de 50.000 habitants que fins ara estaven afectades per aquesta mesura.

Aquesta mesura afectava els 2,3 milions d'habitants de les nou grans ciutats de la província d'Alacant (la capital, Alcoi, Benidorm, Elx, Elda, Orihuela, Petrer, Sant Vicent del Raspeig i Torrevieja); a les cinc de València (València, Torrent, Sagunt, Gandia i Paterna), i a les dues de Castelló (la capital i Vila-real).

Comerç no essencial

Les botigues considerades d'articles o serveis no essencials amplien el seu horari de tancament, que passa de les 18.00 a les 20.00 hores de la vesprada.

Activitat física i esportiva

A partir de l'1 de març es podrà realitzar activitat física i esportiva, a l'aire lliure i en instal·lacions esportives obertes, sense contacte físic i en les modalitats individuals i les que es practiquen per parelles, i les dirigides per professionals, en grups màxims de 4 persones per monitor.

La població en edat escolar (Infantil i Primària) podrà participar, fora de la jornada lectiva, en activitats esportives grupals i en entrenaments esportius, amb un màxim de 4 esportistes, sense contacte físic i sense públic.

Continuen suspeses totes les competicions, activitats i esdeveniments esportius organitzats per entitats públiques o privades, en totes les categories i modalitats esportives, excepte les competicions oficials federatives d'àmbit autonòmic previstes.

D'altra banda, seguiran tancades les instal·lacions esportives tancades (pavellons, pistes tancades, centres esportius, gimnasos, etc.) i en les quals estan a l'aire lliure, l'aforament màxim serà del 30%.

Parcs i Jardins

Reobrin els parcs i jardins públics. En el cas de València, l'Ajuntament té previst tornar a habilitar per a ús públic les 664 zones de jocs infantils gestionades pel Servei Municipal de Jardineria i l'Organisme Autònom de Parcs i Jardins Singulars tancades des de setembre. Això sí, es faran visibles les recomanacions de prevenció, distancia física i higiene de mans.

Llocs de culte

Augmenta l'aforament en espais de culte i religiosos fins al 50%. La resta de les restriccions actualment vigents queden prorrogades.

Continuen vigents

Es prorroga fins al 15 de març la restricció de la mobilitat nocturna entre les 22.00 hores de la nit i les 6.00 del matí, així com el tancament perimetral autonòmic, tant per a entrar com per a eixir de la Comunitat Valenciana.

El president Ximo Puig va justificar la pròrroga d'aquestes restriccions en l'obligació de mantindre la "màxima cautela" i la necessitat d'impedir la lliure mobilitat davant l'amenaça que suposen les diferents variants de la Covid-19.

Seguiment setmanal

El cap del Consell ha anunciat que la pròxima setmana tornarà a reunir-se la Mesa Interdepartamental per a valorar l'impacte de les mesures adoptades, i mantindrà diferents trobades amb els sectors més afectats per a "abordar conjuntament la situació".

Puig ha destacat l'evolució epidemiològica favorable en la Comunitat Valenciana, amb una incidència que baixat un 88% des de l'adopció de les limitacions. A més, els pacients hospitalitzats suposen ja una quarta part dels quals hi havia i el nombre de malalts ha caigut un 83%.

"Quantes vides entre tots hem salvat?", s'ha preguntat el president valencià, qui ha assegurat que "milers", tant per "maduresa cívica" com per "corresponsabilitat", però apel·la a la prudència perquè "encara no estem bé", amb 320 ingressats en les UCI.

"Eixe ha de ser el termòmetre per a tots", ha fet veure, per a continuació demanar que "ningú es relaxe" ni "pense que s'ha acabat" i tracte de recuperar el temps perdut i fer vida normal.

La Comunitat Valenciana va decretar des del 21 de gener un paquet de restriccions per a fer front a l'estrés hospitalari i l'augment de la corba de contagis que començava a registrar-se després de les festes nadalenques. Entre elles, va ordenar el tancament total de l'hostaleria en tot el territori autonòmic i el dels comerços a les 18.00 hores, excepte els essencials, i també de l'esport.

Així mateix, el 25 de gener va entrar en vigor el tancament perimetral de les ciutats de més de 50.000 habitants durant els caps de setmana i els dies festius, i la limitació de les reunions en espais privats a les persones convivents i en els llocs públics a dues persones no convivents.