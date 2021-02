Set concentracions "descentralitzades" i reivindicacions des dels balcons commemoraran el 8M a València

La plataforma ha convocat totes les dones de participar "complint totes les mesures de seguretat anti-COVID". En un any marcat per la pandèmia, l'Assemblea Feminista aposta per mobilitzar els barris amb activitats durant els dies previs i amb concentracions descentralitzades per tota la ciutat durant el dia 8 de març, perquè "totes les dones puguen reivindicar els seus drets de forma segura".

Enguany el focus se situa en la crisi social i econòmica, provocada per l'arribada de la pandèmia de la COVID-19. Assemblea Feminista adverteix que "moltes de les ocupacions catalogades com a 'essencials' durant la crisi estan altament feminitzades i precaritzades", tals com les metgesses, infermeres, zeladores, netejadores, cuidadores i caixeres, així com les professionals de llar i cures.

En aquesta línia, una de les principals reivindicacions d'enguany és "l'abolició del treball intern i la ratificació del conveni 189 de l'Organització Internacional del Treball sobre treball domèstic, per a posar fi als abusos que es produeixen en aquest àmbit".

A més, la plataforma feminista destaca que "la gran majoria d'aquestes treballadores són dones migrants, que han quedat "fora de les principals ajudes", per la qual cosa considera "innegociable" la "regularització de totes les persones migrants, la fi de la violència institucional cap a elles i l'abolició dels Centres d'Internament d'Estrangers (CIE)".

D'altra banda, les feministes demanen "un ajust estructural de les cures" i denuncien les "deficiències en el sistema d'atenció residencial a les persones majors i de les persones depenents, evidenciades per la pandèmia". "Les cures no han de ser un negoci", ha reivindicat l'assemblea.

'CRIDA FEMINISTA' PER ALS DIES PREVIS AL 8M

Com a acció prèvia a les jornades claus, l'Assemblea ha llançat una 'crida feminista' perquè balcons i terrasses es decoren, a partir de l'1 de març, amb missatges i imatges en suport a les treballadores essencials.

La primera de les accions, el 4 de març, serà un assaig online d''Un racista en tu camino', versió de la famosa performance 'Un violador en tu camino' de les feministes xilenes Las Tesis, que es podrà seguir al canal de YouTube de l'Assemblea Feminista de València a partir de les 18 hores.

El 5 de març servirà per a visibilitzar la situació de les persones en situació administrativa irregular amb una acció enfront de l'Ajuntament de Mislata, a les 11 hores del matí.

Les accions del 6 de març estaran repartides per tota la ciutat. En el Jardí Lluerna, de Benimaclet, un espai recuperat pel veïnat, està convocada a les 11 hores del matí una "intervenció feminista".

També a les 11 hores, es pegaran cartells "per una vivenda feminista" en l'esplanada del Bloc Portuaris (El Clot). A les 12 hores, en la plaça del Mercat de Russafa, tindrà lloc l'acció 'Ven y enrédate'. I en el tercer dia d'accions, el 7 de març, es repetirà l'acció a les 12 hores en el Parc Central.

8M, CONCENTRACIONS FEMINISTES DESCENTRALITZADES

Per al 8 de març, l'Assemblea Feminista de València ha convocat diferents accions descentralitzades en els barris de la ciutat, tant al matí com a la vesprada.

El matí arrancarà amb una concentració a les 9.30 hores enfront de l'Ajuntament de València, amb el lema 'El nostre padró és la teua obligació', seguida per una concentració a les 10.30 hores enfront de la Conselleria d'Igualtat, per a reclamar "cures públiques i de qualitat".

Igualment, a les 12 hores està convocada una altra concentració enfront de la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana per a reclamar la regularització de les persones migrants.

A la vesprada hi haurà concentracions a les 17 hores en la plaça Pinazo, el pont de Serrans, l'encreuament de l'avinguda Serradora amb el carrer Just i Pastor/Vicent Gallart (Poblats Marítims), i l'encreuament de l'avinguda Primado Reig amb el carrer Emilio Baró (Benimaclet).

La jornada conclourà amb un colofó inclusiu que vol reunir totes les dones feministes en les terrasses, balcons i finestres a les 20 hores per a fer soroll en suport a les treballadores essencials.

L'Assemblea ha subratllat que totes les accions seran a l'aire lliure i estan degudament comunicades a la Delegació de Govern. Així, fa una crida al fet que totes les dones que participen complisquen amb les normes de seguretat sanitàries, portant mascareta i mantenint la distància social.