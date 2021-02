Detingut a Benicàssim un escapolit de la justícia de Montenegro buscat per tràfic de drogues

Segons ha informat l'institut armat en un comunicat, a aquesta persona li constava una orde internacional de detenció, per a extradició, pels delictes d'associació il·lícita i tràfic d'estupefaents.

Com a conseqüència de la detenció d'aquesta persona per la Policia Local de Benicàssim amb motiu de la comissió d'un presumpte delicte de falsedat documental en portar un permís de conduir fals, la Guàrdia Civil va iniciar una investigació per a esbrinar la verdadera identitat del detingut i va aclarir els fets que portaven a aquesta persona a estar indocumentada i en possessió d'un permís de conduir pertanyent a un ciutadà de Croàcia.

Fruit de les perquisicions investigativas i les gestions practicades amb el Centre de cooperació policial i duaner CCPA CANFRAN-SOMPORT i l'Oficina Central Nacional d'INTERPOL es va concloure que aquesta persona era un ciutadà de Montenegro que adoptava diferents mesures de seguretat per a no ser detectat usant altres cinc identitats.

A més es trobava buscat internacionalment des de l'any 2018 per a extradició al seu país d'origen i complir condemna per la seua implicació en delictes de pertinença a una organització criminal dedicada al tràfic de drogues en diferents països de la Unió Europea.

Les diligències, juntament amb el detingut, van ser posats a la disposició del Jutjat d'Instrucció en funcions de Guàrdia de Castelló per a la seua posada a la disposició del Jutjat Central d'Instrucció número 2 de l'Audiència Nacional. S'ha decretat el seu ingresión a la presó.