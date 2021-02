Cvirus.- La Generalitat aprova aquest divendres l'última línia del pla Resistir amb 50 milions en crèdits per a empreses

20M EP

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat que el ple del Consell aprovarà aquest divendres 26 l'última línia del pla 'Resistir' per a compensar els sectors afectats per la crisi i les restriccions, dotada amb 50 milions d'euros en crèdits participatius de l'Institut Valencià de Finances (IVF) per a empreses.