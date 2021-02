Kiko Rivera continúa su aventura en Twitter con su nuevo programa, En casa con Kiko, donde invita a diferentes personalidades para entrevistarlos, aunque él lo describe más como una conversación entre amigos. Bertín Osborne y Jorge Javier Vázquez ya pasaron por su canal de streamings, pero ahora ha sido Sofía Cristo quien ha charlado con él.

Lo cierto es que la presencia de la hija de Bárbara Rey en su programa tiene un significado especial, no solo porque sea una "buena amiga" suya "desde hace años", sino porque además es una mujer que entiende perfectamente su situación al haber tenido adicción a las drogas.

Ya demostró ser una gran conversadora, especialmente sobre este tipo de temas, cuando lo hizo en su cuenta de Instagram con Alonso Caparrós, también exadicto. En esta ocasión lo ha vuelto a hacer y, tras hablar sobre su vida y la amistad que les une, se han centrado en las drogas.

Sofía Cristo, que lleva ocho años limpia, trabaja con una asociación que ayuda a todas las personas que hayan tenido este problema. Sin embargo, ella confesó que sigue "pasándolo mal", pero tiene "recursos de sobra para aliviar ese sentimiento". "Cuando llevas poco tiempo, las ganas de consumir vienen con fuerza", añadió durante su entrevista.

Por otro lado, Kiko ya explicó hace semanas que no quiere quedarse solo por miedo a una recaída. "Tengo mucha ansiedad y como mucho. Tengo momentos y siento que gran parte de mí ya no es como era antes", explicó en Twitch.

Sofía Cristo le preguntó si a veces sentía ganas de consumir. "¡Muchas! Es un demonio", respondió el DJ. Entonces, la hija de Bárbara Rey fue dura y sincera al hablar de las consecuencias que eso podría traer: "Si recaes y tu cuerpo no lo aguanta, te puede dar una sobredosis, un paro... Es muy peligroso. ¿Qué le va a decir Irene [Rosales] a las niñas? Ponte en el peor cuadro... Te has salvado, no estás muerto, eres un ser de luz".

Más tarde, Kiko Rivera confesó que iba a "ponerse a tope" con su recuperación: "Yo no estoy mal, pero no vivo tranquilo. Vivo en una incertidumbre de la hostia y tengo que entretenerme yendo al estudio, con mis directos, mi mujer, mis hijos...". Por ello, Sofía Cristo le propuso un trato musical para ayudarle: "Si te recuperas hacemos un tema de reguetón. Yo te hago la base y tú le metes flow y hacemos un videoclip".