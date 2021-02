The Late Late Show With James Corden / Youtube

Fue a principios de febrero cuando los paparazzis le cazaron como uno de los invitados especiales del Carpool Karaoke de James Corden, una de las secciones más famosas del programa del presentador. Lo que quizá no se esperaba era que entre diferentes bromas, al príncipe Harry le diese tiempo a abrirse afirmando que fue el acoso de la prensa británica uno de los principales motivos por los que él y su familia se mudaron a Los Angeles.

El duque de Sussex, al que une una buena amistad con el cómico, ha disfrutado de un paseo en bus descapotable por su nueva ciudad -en lugar del típico Range Rover con el que hace la sección Corden, que pensó que "sería una buena manera de ver Los Ángeles"-, siendo precisamente esta la primera novedad. "La verdad es que no lo tenía permitido", comentó el nieto de Isabel II sobre la prohibición que tenía bajo el auspicio de Buckingham Palace de subir a un transporte público, sin recorrido fijado y sin cubierta.

Era su primer oportunidad para ver la ciudad californiana dadas las circunstancia contrarias por el coronavirus y la realeza tiene que vivir donde vive la realeza, pensó Corden, quien justo después de servirle el té para que se sintiese como en casa, le llevó a conocer la casa en la que se rodó El príncipe de Bel-Air, que Harry visitó tras entonar el famoso tema de sus títulos iniciales y tras la que hicieron una videollamada con Meghan Markle por si la convencían para mudarse.

Fue el momento que aprovechó el hermano del príncipe Guillermo para ponerse algo sentimental y asegurar que se dio cuenta de que era "la indicada" muy pronto: "En la segunda cita ya estaba empezando a pensar que aquello era muy especial y era simplemente que nos llevábamos muy bien. Y estábamos tan cómodos el uno con el otro...".

"Me siento mucho más cómodo con 'The Crown' que viendo las noticias que se escriben sobre mi familia"

"Salir conmigo o, supongo, con cualquier miembro de una familia real", continuó el príncipe, "es un poco empezar la casa por el tejado. Todas las citas tienen que ser para cenar, ver la televisión o charlar en casa. Y si finalmente acabáis siendo en pareja, entonces sí te aventuras a ir al cine y todo lo demás". Harry añadió que, sin embargo con Meghan "no había distracciones", lo que convirtió los primeros compases de la relación en "algo genial, asombroso". "Fuimos de cero a 100 [km/h] en los primeros dos meses", explicó.

Corden también quiso ponerle contra las cuerdas y le preguntó su opinión sobre la serie The Crown, de Netflix (con quienes los duques tienen un acuerdo millonario). "No pretende ser fidedigno, es ficción. Solo se basa libremente en la verdad", comenzó argumentando, dando a entender que toda representación histórica audiovisual es, por definición, anacrónica.

"Por supuesto que no es exacta, estrictamente hablando. Te da una idea aproximada de cuál fue aquel estilo de vida, cuáles las presiones de poner el deber y el servicio [a la patria] por encima de la familia y todo lo demás y qué puede surgir de eso", zanjó, antes de responder a Corden, que le había pedido un actor para que le interpretase en la serie, que escogería a Damian Lewis (también pelirrojo) y famoso por la series Homeland o Hermanos de sangre.

El príncipe Harry y James Corden. The Late Late Show With James Corden / Youtube

Fue entonces cuando entroncó el tema con su salida de Reino Unido junto a Meghan y su hijo Archie: "Me siento mucho más cómodo con The Crown que viendo las noticias que se escriben sobre mi familia, mi esposa o yo mismo. Porque es la diferencia entre la pura ficción, y allá cada uno que se lo tome como quiera, con informar de un hecho porque supuestamente eres noticia. Tengo un problema muy serio con eso".

El príncipe Harry añadió entonces que fue esa una de las razones para "alejarse, no retirarse" ("nunca me desentendí y nunca me desentenderé", llega a decir) de la familia real, el tener que huir de Reino Unido debido a que, por culpa de la prensa británica, estaba viendo muy mermada su salud mental, describiendo como "tóxico" el comportamiento de ciertos medios -sin mencionar ninguno, pues aún continúan los litigios con varios de ellos-.

"Hice lo que haría cualquier esposo o cualquier padre: necesitaba sacar a mi familia de allí", contó el príncipe, quien poco después demostraría su enorme forma física en una serie de pruebas "espartanas" con Corden y que reveló que la reina le envió a su bisnieto Archie una máquina de hacer gofres por Navidad, así como que está más que familiarizada con las videollamadas por Zoom.