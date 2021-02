Dimite Magda Puyo, directora del Institut del Teatre, tras los presuntos casos de acoso

La directora general del Institut del Teatre, Magda Puyo, ha presentado su dimisión este viernes "por responsabilidad y dignidad", después de que el pasado domingo se dieran a conocer presuntos casos de acoso y abuso de poder dentro del centro, unos hechos que ha condenado.

En un comunicado, ha asegurado que ha dedicado toda su "vida y energía" al Institut del Teatre durante los cinco años en el cargo, y que ha iniciado numerosos proyectos con la intención de construir un futuro esperanzador para la comunidad del instituto.

"Pero todo no lo hemos sabido hacer bien. Asumo plenamente mi responsabilidad al no haber sabido encontrar, pese a haberlo intentado, las herramientas eficaces para desligar el Institut de comportamientos abusivos y autoritarios", ha dicho.

Puyo ha remarcado que condena con toda contundencia estos comportamientos y ha querido expresar su solidaridad con las víctimas. A la vez, ha pedido disculpas "a todos aquellos y aquellas alumnas que se hayan sentido olvidadas" por el centro.

El pasado miércoles Puyo fue entrevistada en TV3 y negó que estuviera pensando en renunciar a su cargo: "Cuando hay problemas, no me planteo dimitir porque me parece cobarde". Aun así, reconoció que no era una decisión "inamovible" porque "todo se mueve" pero mostró su confianza en el proyecto del Institut del Teatre. "Tenemos un buen proyecto y saldremos adelante", añadió.

La Diputación de Barcelona acepta su dimisión

La presidenta de la Diputación de Barcelona, Núria Marín, ha aceptado la renuncia al cargo de Puyo como directora general del centro y ha reiterado su voluntad de "esclarecer los hechos y depurar las responsabilidades que sean necesarias".

La Diputación, entidad de la que depende el Institut del Teatre, ha explicado que se presentará como acusación particular "si se abre la vía judicial" después de que la Comisión constituida para investigar los hechos confirme la veracidad de las denuncias.

A su vez, también ha expresado su "máximo apoyo y solidaridad" con las víctimas y ha insistido en su compromiso por erradicar "este tipo de comportamientos, sin duda minoritarios", dentro de un equipo docente como el del Institut del Teatre.

Primeras denuncias formales y convocatoria de huelga

Después de que salieran a la luz los presuntos casos de acoso y abuso dentro de la institución, siete alumnos presentaron una denuncia formal y la dirección del centro ya les ha convocado para mantener una reunión el próximo martes.

A esto se le suma la manifestación que tuvo lugar ayer jueves por el centro de Barcelona, en la que pidieron "una respuesta clara" por parte de la Diputación, pues es quien tiene la capacidad de despedir a Joan Ollé, uno de los profesores señalados por las denuncias.

También anunciaron que el próximo lunes 1 de marzo "todo el sector de las artes escénicas" está llamado a sumarse a la huelga para mostrar su descontento con la gestión de los casos de acoso.