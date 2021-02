Un irrigador por menos de 30 euros, la fórmula para conseguir una limpieza bucodental completa y efectiva

Aunque no han alcanzado la fama hasta ahora, parece que su éxito no va a tener fin. Y, la verdad, no es de extrañar: es el complemento que estábamos buscando para conseguir una sonrisa limpia, saludable y blanca. Los motivos por los que deberíamos apostar por un irrigador bucodental sobran y no hay excusas para no hacerlo: son fáciles de manejar, no tienen por qué ocupar mucho espacio y, además, son el complemento perfecto para decir adiós al sarro y la placa que con el cepillado y colutorio no hemos podido eliminar, disminuyendo, de este modo, algunas de las patologías más comunes de nuestra boca, desde las caries hasta la gingivitis.

Tampoco hay que preocuparse por su precio, ya que no es difícil dar con buenos modelos a precios asequibles, ya que, si uno sabe dónde buscar, pueden encontrarse buenas ofertas con las que ahorrar parte del precio en la compra. Sirvan de ejemplo los modelos que en el catálogo de Amazon que, de vez en cuando, están sujetos a descuentos con los conseguir un buen irrigador bucodental por menos de 30 euros, tal y como ocurre como este de Esseason que, con cuatro estrellas doradas y más de 2.000 valoraciones, está rebajado un 15% para que puedas llevártelo a casa por menos de 29.

Este irrigador cuenta con cinco modos de limpieza. Amazon

Por qué vas a querer este irrigador en tu baño

Cinco modos de limpieza. Para conseguir una limpieza completa, este dispositivo ofrece cinco modos ajustables en presión de agua para adaptarse a las necesidades de limpieza de nuestra boca. Así, se puede escoger entre una limpieza desde super fuerte para que sea en mayor profundidad, hasta suave para los dientes sensibles. El modo estándar es el más recomendado para limpieza diaria.

Gran capacidad. Una de las grandes ventajas de este modelo es que cuenta con un gran tanque de 300 ML que nos evita tener que estar recargando constantemente el agua.

Un tratamiento completo. Para conseguir la mejor limpieza, este modelo ofrece seis boquillas diferentes, entre ellas, uno para cepillar los dientes y otro para la lengua, para poder tener todo en un solo dispositivo. Con estos accesorios y su pulso de 1200 veces por minuto, la limpieza eficaz está asegurada.

En cualquier ángulo. Este modelo cuenta con una bola de gravedad que permite que este dispositivo impermeable pueda usarse con efectividad en cualquier ángulo.

