Un vídeo muestra cómo dispararon al paseador de perros de Lady Gaga y cómo se llevaron a dos de los canes

Una cámara de seguridad captó impactante momento en el que los dos asaltantes pararon el coche al lado del paseador de perros de Lady Gaga, Ryan Fischer, y le dispararon.

Ha salido a la luz el vídeo (publicado por TMZ) captado por el sistema de vigilancia de un vecino de la artista en el que se ve cómo su paseador de perros está con los tres bulldog franceses cuando un coche blanco para al lado.

De él baja en un primer momento un hombre, que garra las correas de los perros y le grita "¡Dámelos, dámelos!". El paseador de perros comienza a gritar y a decir "¡No, no!", resistiéndose a soltar las correas.

Tras unos segundos de forcejeo se baja el conductor del coche, que trata de quitarle los perros, sin conseguirlo, los tres forcejean y el primer asaltante saca un arma.

Mientras el segundo atracador le agarra, el primero apunta con el arma y le dispara, tras lo que suben a dos de los perros, a los que se olle chillar, al coche y se marchan a toda velocidad.

"¡Me han disparado, me han disparado, oh, dios mío, oh, dios mío", dice el paseador, mientras el tercero de los perros se acerca a él. Al poco, un vecino sale y le atiende mientras llama a la policía.

Gracias al vídeo ya se ha identificado el vehículo utilizado por los atracadores como un Nissan Altima blanco y la policía está investigando en consecuencia.

Dos de los perros de Gaga, que se encuentra trabajando en Roma, han sido robados y la cantante ha ofrecido ya 500.000 dólares a quien ayude a su recuperación.