Jorge, en 'First dates': "Me gustan todas las mujeres, así lo tengo más fácil"

Jorge quiso hacer pasar una velada divertida a Silvia en First dates este jueves, pero se pasó de gracioso y, entre tanta broma y vaciles, ella perdió totalmente el interés en volver a quedar.

El venezolano afincado en Sevilla fue el primero en llegar al restaurante de Cuatro, donde fue recibido por Carlos Sobera: "Vine a España por cuestiones sociopolíticas en Venezuela y llevo más de cuatro años aquí".

"Me gustan todas las mujeres, así lo tengo más fácil. No me gustan las relaciones tóxicas, las prefiero con alegría y que haya sintonía entre ambos", reconoció Jorge antes de conocer a su cita.

"Creo que asusto a los hombres porque miro mucho a los ojos, soy clara, natural y, a día de hoy, es complicado encontrar algo", afirmó la madrileña en su presentación en el programa.

Tras conocerse en la barra, pasaron a su mesa para empezar a cenar y conocerse un poco mejor. Ambos comenzaron a charlar sobre el amor: "Me enamoro fácil y lo doy todo", admitió la teleoperadora.

Él, para responderla, empezó a cantar, algo que no gustó a la madrileña, ya que señaló que "¡madre mía! De todo lo que hablo saca una canción...". Pero el venezolano afirmó que "Madrid es un barrio de Sevilla", dejando con los ojos como platos a su cita.

Silvia y Jorge, en 'First dates'. | MEDIASET

"Me ha descolocado que estábamos todo el rato de risas, no hemos tenido ninguna conversación importante. No me ha preguntado por mi pasado, ni lo que quiero en el futuro... No me ha transmitido", afirmó Silvia.

Entre tanta broma llegaron al final de la velada donde Jorge sí que quiso tener una segunda cita con la madrileña "para conocerla un poquito más y decirle lo que no he podido en esta".

Silvia, por su parte, se mostró descontenta con tanto vacile del venezolano y señaló que "no volvería a quedar en el sentido de pareja porque no me ha gustado. Como amigos bien, pero no me han quedado ganas de tener otra cita".