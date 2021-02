Jordi Évole, en 'El hormiguero': "Estoy celoso de Ibai Llanos porque mi hijo está más horas con él que conmigo"

El hormiguero cerró la semana con la visita de Jordi Évole, que acudió para presentar las nuevas entregas de Lo de Évole, su programa de entrevistas en La Sexta donde destacó las que les había hecho a José María Aznar y a Ibai Llanos.

Mientras que del expresidente del Gobierno comentó que, tras su encuentro para el programa, "no vamos a ser amigos, pero tuvo un buen gesto al venir" y que su conversación con el expolítico fue muy gratificante porque "es sano para un momento en el que vivimos".

Pablo Motos destacó que "eres muy fan de Ibai Llanos", a lo que el invitado le contestó que "soy fan por mi hijo". Y añadió que "reconozco que la entrevista al youtuber me ha hecho mucha ilusión hacerla".

"Mi hijo tiene 14 años y está en la adolescencia...", comentó Évole, a lo que el presentador le contestó: "Lo estoy viendo venir y me está dando vergüenza. Le has hecho la entrevista a Llanos por tu hijo, para que piense que su padre mola".

Pero el reportero le respondió que "a un chico de 14 años su padre no le mola nunca, no nos engañemos". Y comentó que cuando entra en la habitación de su hijo "está en el ordenador viendo a Ibai, por lo que me interesé por él".

"Le fui preguntando y viendo algunos de sus vídeos porque, no lo voy a negar, tenía un punto de celos porque mi hijo ha pasado de estar muchas horas conmigo jugando y, ahora, el que me sustituye, de alguna manera, es Llanos", admitió entre risas.

Y explicó que "estoy un poco celoso y se lo dije a Ibai: ¿Qué les das para que se queden horas y horas mirándote? Pero él no sabía decir muy bien por qué, es un secreto que nadie sabe, pero me cayó muy bien".

"Me pareció un tipo mucho mejor amueblado de lo que puede pensar la gente que lo ve pegando esos gritos o jugando a algunos videojuegos. Tiene carisma, coco, viene de abajo y lo sabe. Es un comunicador acojonante, y ahora puede estar ingresando un millón de euros al año", señaló Évole sobre el youtuber.