Beatriz Rico aclara por qué estalló contra los que critican su físico: "Lo que dicen podría ser una vulneración del honor'"

Beatriz Rico ha vuelto a estallar contra las personas que hablan de sus supuestos retoques estéticos. Fue el pasado 20 de febrero cuando la actriz compartió por primera vez su enfado al respecto. En aquel momento, lo hizo a través de Twitter y, tras el revuelo que provocaron sus palabras, se ha visto obligada a aclarar el porqué de su reacción, esta vez, en un post de Instagram.

La artista publicó el pasado fin de semana dos fotografías suyas en el programa, una correspondiente al año 2019 y otra de la última vez que participó, para compararlas. "Con esto quiero dejar aquí el tema, que me ha resultado muy doloroso por la saña con la que muchos se expresaban", apuntó en su texto.

Rico admitió que sigue "sin entender qué han visto de raro los que han escrito cosas como 'qué se ha hecho en la cara, se ha destrozado', 'está irreconocible, qué se ha hecho?', 'está rarísima, no parece ella' y más cosas que no voy a repetir. Y yo, os juro que por más que miro y remiro, me veo igual".

Con esto quiero dejar aquí el tema, que me ha resultado muy doloroso por la saña con la que muchos se expresaban. Y no quería dar explicaciones, pero ahora me apetece. A la izda, Pasapalabra en junio 2019. A la dcha, la semana pasada. Sigo sin entender qué han visto de raro los pic.twitter.com/V5m5yvkR5c — Beatriz Rico (@bearicoactriz) February 20, 2021

Por ello, apuntó que "la libertad de expresión no te da carta blanca para mentir, insultar y denostar a una persona, porque ahí empieza mi derecho al honor, en el momento que te estás pasando, y entonces la podemos liar parda".

Y, efectivamente, así sucedió: "La que has liao, pollito", ha avanzado la artista en su última publicación. "Muchos me dicen “qué más te da lo que digan, esa gente no importa nada: son personas que viven para molestar en redes y hacer daño. Tú, ni caso”. Y yo quiero explicar por qué me defendí y cerré bocas maliciosas mostrando las 2 fotos", se lee en las siguientes líneas.

"Aunque la libertad de expresión no está reñida con la educación, puedes decir públicamente que te parezco fea, alta, bajita, preciosa, gorda o flaca. Lo que no voy a consentir es que digas “está irreconocible, se ha destrozado la cara con la cirugía estética”, porque eso no es una opinión: es un bulo", opina.

En este sentido, aclara que estos comentarios la perjudican y le hacen daño. "Y porque no es verdad, y como no es verdad pues entonces tampoco es libertad de expresión, podría entrar en la categoría “vulneración del honor”, porque lo estás diciendo en redes sociales, no merendando con tu familia", añade.

"Vale, así que lo desmentí con estas fotos y se ha liado un poquito. No pasa nada, a veces está bien que se líe parda para poner a la gente en su sitio, porque si no, te vienen con “el que calla, otorga”. Muy bien, pues no me callo y me defiendo", apunta.

Para la actriz, "hay gente que es mala, de verdad": "Yo siempre defendía que todos tenemos una parte buena y otra mala, pero hay personas que tienen mal fondo y ya está. Se les neutraliza con la cantidad de gente maja y cariñosa que hay en redes, que son la mayoría".

"La verdad, Twitter cada día está peor. Hay gente que lo está convirtiendo en un reducto de odio y malas maneras. Una pena", sentencia, teniendo en cuenta todos los comentarios de cariño que recibe a diario, que pesan más que las críticas sin fundamento.