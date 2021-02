Cvirus.- Conhostur creu que la reobertura de terrasses "no respon a les expectatives" i demana el 30% en interiors

Mitjançant un comunicat, han criticat que "en aquests moments i amb una taxa d'incidència més baixa se'ns continua aplicant les restriccions més dures".

"La realitat és que aquestes condicions de reobertura no van a permetre que molts establiments d'hoteleria i oci puguen reiniciar la seua activitat", han assenyalat, per la qual cosa han sol·licitat que aquestes mesures "es revisen al més prompte possible per a poder ampliar l'activitat a l'aforament interior, així com ampliació de l'horari, ja que aquestes condicions continuen sent un tancament encobert".

També han insistit que no s'elimine "la potestat de cada empresa de decidir obrir o no i que açò quede determinat en el decret perquè des de la Direcció general de Treball es mantinguen les condicions dels ERTO en aquelles empreses que no puguen obrir".

La confederació ha assegurat que "els espais de socialització més segurs que existeixen en aquests moments són els establiments d'hoteleria, front als domicilis particulars". "El compromís del sector és contribuir a una desescalada responsable i gradual però és necessari que es pose en valor que els establiments hostelers poden contribuir a ser espais de sociabilitat segurs", han agregat.