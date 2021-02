Cvirus.- Barceló defèn que el repartiment de vacunes es realitza de forma "equitativa" per a la població diana

Barceló, en roda de presa amb el president Ximo Puig per a informar de com serà la desescalada, s'ha referit així preguntada pels motius pels quals la Comunitat Valenciana està a la cua en vials rebuts.

En eixe sentit, ha explicat que el criteri del Sistema Nacional de Salut era protegir el primer grup de població, les residències de majors, el personal sociosanitari i les residències funcionals, i "cada comunitat té un nombre de persones en eixa situació". "Les vacunes és un bé molt preuat sobretot les de Pfizer que són les recomanades per a aquests grups d'edat i es va atendre en un primer moment aquesta població diana", ha assenyalat.

Així, ha destacat que la Comunitat Valenciana ja ha administrat la primera dosi a totes les residències i de forma "molt elevada" la segona i a més "respectant" els 21 dies entre les dos que marca Pfizer en la seua fitxa tècnica. "Això és l'important", ha recalcat.

A més, ha recordat que quan es va començar la campanya de vacunació al desembre la Comunitat Valenciana estava en els primers llocs pel que fa a dosis administrades perquè "ja tenia la planificació feta", encara que posteriorment, en no rebre les vacunes compromeses, va caldre reajustar la planificació de la primera dosi.

Barceló ha recordat que l'Estratègia de vacunació és un document "viu" que se'n va actualitzant i que en la revisió s'han incorporat els farmacèutics, odontòlegs, fisioterapeutes, psicòlegs clínics i s'han introduit també els veterinaris i optometristes i se'n va a començar amb el personal essencial a partir de la setmana que vé.

VACUNACIÓ MASSIVA

Per la seua banda, ha aclarit que la vacunació massiva començarà quan es disposen de dosis suficients d'AstraZeneca i serà per trams d'edat des dels 55 anys cap avall, i ja s'haurà acabat amb els grups prioritaris.

Barceló ha assenyalat que en un primer moment es podrà fer front a la vacunació massiva amb els recursos de la sanitat pública, encara que ha recordat que a més ja s'ha aprovat un pressupost per a pagar a infermers que vullguen fer hores extres, es compta també el personal jubilat de menys de 70 anys que es van inscriure en borsa, i els professionals de la privada en actiu que vullguen sumar-se.

En eixe sentit, es recorrerà a ells quan se sàpia si és necessari en funció del nombre de dosis i quan arriben. Així mateix, ha comentat que el calendari de vacunació dependrà de les dosis que se'n vagen rebent i es veurà aleshores si s'inclou o no els caps de setmana.

D'altra banda, ha replicat a Aerte, organització que ha exigit la vacunació de tots els centres de salut mental, que la inoculació ja ha començat, però que ha de ser amb els vials de Pzifer i és "el nombre de vacunes que menys rebem".

PUNTS DE VACUNACIÓ

D'altra banda, Puig ha destacat que l'elecció de grans espais per a la vacunació massiva segueix l'estratègia dels països que com Israel van més avançats. "No estem inventant res", ha assenyalat.

La Generalitat preveu instal·lar punts de vacunació en un total de 161 municipis de la Comunitat Valenciana: en les 16 localitats de més de 50.000 habitants hi haurà diversos espais, com els hospitals de campanya i els espais de vacunació massiva, i altres 145 localitats de menys de 50.000 habitants tindran també llocs per a inocular dosis.

A més, ha ressaltat que es tracta del millor espai per a garantir "el confort i la millor capacitat de treball per als professionals" i és "el mètode logístic adequat per al servici de la millor vacunació".

Puig ha recalcat que és primordial a més "recuperar al més prompte possible el treball d'Atenció Primària" per a poder reduir les llistes d'espera i començar a tractar les malalties pendents per la pandèmia.