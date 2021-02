La casa de Pau Donés donde se grabó 'Eso que tú me das' sigue a la venta: los herederos mantienen su valor millonario

La casa que Pau Donés tenía en la comarca catalana de la Vall d’Arán, en la vertiente norte de los Pirineos centrales, y donde se rodó parte del documental Eso que tú mes das,sigue a la venta.

El cantante la compró en el año 2000, cuando solo eran tres bordas, es decir, una construcción típica del Pirineo. La reformó y la convirtió en un refugio de 900 metros cuadrados con vistas a la montaña. Sin embargo, en 2020 decidió ponerla a la venta, ya que era muy costoso mantener esta propiedad.

El precio del lujoso inmueble no ha variado: cuesta 2.300.000 euros y, según informa Vanitatis, esta cantidad no bajará. Los herederos del artista no tienen intención de negociar a la baja.

"No hay una propiedad comparable a esta en todo el Valle de Arán. La casa se encuentra en un pequeño pueblo a 20 minutos de la estación de esquí más grande y prestigiosa de España, Baqueira Beret, y a 10 minutos de la capital del Valle de Arán, Vielha", reza el anuncio de la inmobiliaria.

"La residencia principal tiene un hermoso plan de concepto abierto con sala de estar, cocina y comedor con enormes paredes de vidrio con vistas a las majestuosas montañas. El dormitorio principal con espectaculares vistas a la montaña es grande y espacioso y tiene un baño central abierto", apuntan.

"En el jardín de 6.000 m² con vistas asombrosas hay una Casa del Árbol hecha a mano para los niños. Es seguramente la cima en la Val d'Aran. Las vistas, la calidad de la construcción, el espacio, el ambiente, simplemente no se puede hacer justicia en palabras", afirman desde la agencia.

Por otro lado, la empresa inmobiliaria pide discreción y advierte de que "la propiedad solo se mostrará a los compradores seriospotenciales".