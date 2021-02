El Ayuntamiento asegura que no habrá "quebranto patrimonial" y la oposición le acusa "regalar" Feria Valencia

De hecho desde el PP se ha presentado una moción para rechazar "frontalmente" el acuerdo entre la Generalitat y el Consistorio que contempla por el que el municipio le traspasa las instalaciones de Feria Valencia a través de la figura de la mutación demanial.

Sin embargo, el gobierno del Rialto (Compromís y PSPV) ha aprobado una moción alternativa por la que "se compromete a realizar todas las medidas que estén a su alcance con la finalidad de superar la grave crisis actual de esta institución, derivada de las graves deudas heredadas de gobierno anteriores, que hipotecan el papel de Feria Valencia como motor de la economía tanto local como de toda la Comunitat Valenciana".

El alcalde Joan Ribó ha explicado que no ha dado tiempo a llevar a este pleno el acuerdo suscrito con la Generalitat en cuanto a Feria Valencia, por lo que "previsiblemente estará mañana -este viernes- en la Junta de Gobierno", algo que la portavoz grupo municipal popular, Maria José Catalá, ha tachado de "cacicada".

Según el primer edil estarían "encantados" de haber llevado este tema al pleno porque no tienen "nada que esconder" pero como no ha dado tiempo se tratará en Junta: "No podemos esperar al próximo pleno, el tiempo de la feria se está acabando", ha advertido.

Ribó ha querido dejar claro que llevar esta cuestión a la Junta de Gobierno "es perfectamente legal, según la ley 9/2007 de contractos del sector publico en deposición adicional segunda", regulada durante los gobiernos del PP, ha puntualizado. "Catalá se puede quejar de lo que quiera pero lo que dice la ley es muy claro. Es legal", ha sentenciado.

Además, Ribó ha hecho hincapié en la 'cláusula de reversión' que incluye el acuerdo con la Generalitat, por el que el Ayuntamiento recuperaría la titularidad de los terrenos de Feria Valencia si la administración autonómica incumple las condiciones pactadas.

Esta cláusula establece la obligación de Generalitat, una vez subrogada en la posición jurídica que actualmente ostenta el Ayuntamiento como administración concedente, de explotar la concesión durante el mismo plazo concesional (hasta 2051), con los mismos derechos y obligaciones frente a Feria València y aplicando todas las cláusulas recogidas en el convenio que consistorio e institución ferial suscribieron en 2001.

CAMBIO DE COMPETENCIAS

El primer edil también ha puesto de relieve que con la Ley de Comercio valenciana 3/2011, durante el mandato de los 'populares', las competencias sobre ferias dejaron de ser potestad de los ayuntamientos para ser competencia de la Administración autonómica.

Y cuando llagaron al Gobierno en 2015, ha añadido, encontraron "herencias" del PP que han tenido que solucionar como la de Feria Valencia, cuya deuda alcanzaba los 1.000 millones de euros -"750 en obras faraónicas y más de 400 en intereses"-.

EL "GRAN FRACASO"

La portavoz 'popular', sin embargo, se ha mostrado "muy decepcionada". En su opinión, este "es un asunto suficientemente grave y de suficiente entidad como para que se vea en pleno municipal" y evitarlo es una "cacicada" para "regalar a la Generalitat el suelo y el vuelo de Feria Valencia".

Según Catalá, la diferencia es jurídica entre mutación demanial y concesión es "fundamental" porque "es la diferencia entre regalar el suelo o hacer una concesión que salvaguarda patrimonio municipal".

Así, rechaza la mutación demanial "salvo que, mediante la fórmula jurídica adecuada, incluya entre los supuestos que han de dar lugar a la reversión, no solo el incumplimiento de fines, sino también la extinción de la Concesión por finalización del plazo concesional de 50 años a partir del 28 de diciembre de 2001".

Durante el debate en el pleno, la edil del PP Maria José Ferrer ha incidido en la "grave pérdida" para la ciudad de València que supone dejar la titularidad de Feria Valencia "para siempre" en favor de la Generalitat.

Ferrer ha advertido al alcalde que este va a ser su "gran fracaso" y tendrá una "responsabilidad histórica" en la pérdida de Feria Valencia. Además ha señalado que pese a que Ribó habla de una deuda generada de 1.000 millones de euros, un informe del IVIE de 2017 dice que esa es también la cantidad que genera la actividad ferial anualmente, de modo que la inversión se recuperó en un año.

En la misma línea se ha pronunciado Ciudadanos. El edil Narciso Estellés ha lamentado que en lugar de una permuta de terrenos con la Generalitat se opte por hacerle un "regalo", y el portavoz municipal de la formación, Fernando Giner, ha remarcado el "indiscutible quebranto patrimonial", al tiempo que ha preguntado "qué tipo de futuro le espera a Feria y qué voz tendrá el Ayuntamiento en cuanto a los certámenes que se puedan celebrar".