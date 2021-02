Cvirus.- Puig dubta que es puguen celebrar festes com Falles o Magdalena fins que no hi haja una immunització massiva

Així ho ha indicat en roda de premsa conjunta amb la consellera de Sanitat, Ana Barceló, després de la reunió de la comissió interdepartamental Covid-19, en la qual s'ha analitzat l'evolució de la pandèmia, l'alçament d'algunes de les limitacions imposades i el manteniment d'unes altres, com el tancament perimetral del conjunt de la Comunitat Valenciana o el toc de queda nocturn.

Puig ha recalcat que "és evident que en aquests moments no estem en condicions que es realitze cap festa encara" i si bé no es pot preveure què ocorrerà en el futur perquè dependrà de l'evolució de la pandèmia, considera que "a curt i mitjà termini no pareix que estiguem en una situació de normalització". Per tant, ha dit, "fins que no hi haja vacunació massiva i no aconseguim accelerar els processos d'immunització, és molt difícil que es puguen plantejar festes massives" com les Falles o La Magdalena.

"El virus ha atacat la nostra forma de ser", ha lamentat el president, que opta per "esperar i ser molt prudents per a fixar un calendari" amb dates de celebració ja que hi ha "moltes incerteses encara", com la quantitat de vacunes que finalment rebrà la Comunitat Valenciana per a la vacunació massiva en els pròxim mesos, l'evolució les noves variants del virus i la seua evolució.

En tot cas, ha expressat que "més prompte que tard tornarem a la normalitat" perquè l'"esperança és la vacunació" però, fins a eixe moment, ha demanat mantindre la "màxima prudència". "Tothom és conscient de la situació i cal actuar amb la màxima prudència", ha recalcat Puig, qui ha demanat a les autoritats locals que les previsions de futur es facen "amb la màxima prudència".

En aquesta línia, ha assenyalat que des de la Generalitat es recomana als municipis que els dies festius associats a les festes "siguen lectius" perquè "no pareix que tinga sentit que si no hi ha Falles, Magdalena" o altres, hi haja festa perquè "no pot haver-hi cap element que genere una atmosfera entorn de la no festa que acaba sent festa i produint més contagis".