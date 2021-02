"Igual me quieres matar...": Elena Rivera manda una tierna felicitación de cumpleaños a Ricardo Gómez

Cuando se conocieron la actriz Elena Rivera y el actor Ricardo Gómez aún eran unos niños. Fue en 2005, cuando el personaje de Karina llegaba a la serie Cuéntame cómo pasó. Desde entonces ambos intérpretes trabaron una bonita amistad.

Hoy Ricardo Gómez cumple 26 años y Elena ha querido felicitarle retrotrayéndose a aquellos tiempos, publicando en Twitter una imagen en la que aparecen ambos, en blanco y negro, en una autofoto en la que ponen caras y se ve su tierna juventud.

Eso sí, quizá el actor no se alegre de verse de esa guisa, cosa con la que Rivera bromeaba. "Igual no es el regalo que más ilusión te hace y me quieres matar, pero el cumpleaños hay que celebrarlo con cosas especiales", decía la protagonista de Inés del alma mía.

Muchas felicidades, @ricardogomez10 ♥️ pic.twitter.com/aDir0nM9Os — Elena Rivera (@Elena_RiveraV) February 25, 2021

Y aunque los actores siguen siendo grandes amigos, la última temporada de Cuéntame le dio el disgusto a los fans de Carlos y Karina, sus personajes, pues se descubría, gracias a un texto del patriarca, Antonio Alcántara, que la pareja había roto.

"¡Qué pena, chico, que os separárais! Os queríais mucho", le dice Antonio a su hijo Carlos. "Y nos seguimos queriendo", dice el personaje de Carlos, ahora interpretado por Carlos Hipólito.

"Karina es la mujer de tu vida. Todos tenemos una. ¿Sabes cuando se sabe que una mujer es la mujer de tu vida? Cuando la pierdes para siempre, hijo, pensé que ya lo sabrías", le acaba diciendo Antonio en la ficción.