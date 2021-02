Ferida lleu una dona en intentar rescatar uns gossos de l'incendi d'un xalet a Montserrat

L'incendi s'ha declarat, per causes no precisades, al voltant de les 10.00 hores. Fins al lloc dels fets el CICU ha mobilitzat una unitat del SAMU i una altra de Suport Vital Bàsic. Els servicis mèdics han assistit la dona, de 47 anys, que presentava diverses cremades lleus, i ha sigut traslladada a l'hospital La Fe de València.

Des del Consorci s'han mobilitzat dotacions dels parcs de Torrent, amb un sergent, i de Silla, els quals han rescatat els animals de l'interior de la vivenda.