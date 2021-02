Fiscalia demana entre 3 i 7 anys i mig de presó per a 28 persones per agredir manifestants el 9 d'Octubre de 2017

En concret, el ministeri públic els atribueix, en diferents graus, delictes d'odi, desordes públics, coaccions, amenaces lleus, lesions i maltractament d'obra. A més la pena de presó, reclama multes i responsabilitat civil, segons es desprèn de l'escrit de qualificació provisional al qual ha tingut accés Europa Press.

El punt de partida de les agressions va ser una crida a concentrar-se el 9 d'Octubre per xarxes socials: "Quiero vivir un momento histórico, el primer año sin estelada por Valencia el 9 O. ¿Cuento con vosotros?. Pza San Agustín 9-X-17", decía uno de los acusados., deia un dels acusats.

A aquesta crida van respondre un nombrós grup de persones que es van concentrar el matí del 9 d'octubre al costat del camp de futbol de Mestalla darrere d'una pancarta de 'Yomus CN10'. Els congregantes es van dirigir al centre de la ciutat amb el propòsit d'obstaculitzar el desenvolupament de la manifestació i enfrontar-se als qui assistiren per raó de la seua ideologia, manté la fiscal.

A la vesprada, un dels acusats, conegut com 'L'Alfarrasí', qui havia ostentat el lideratge de l'extinta penya del València CF Yomus, va accedir a la Plaça de Sant Agustí, lloc d'inici de la manifestació, juntament amb altres persones entonant càntics, crits i realitzant la salutació que consistia a mantindre el braç en alt, propi de moviments feixistes i neonazis.

L'actuació d'aquestes persones, que increpaven els manifestants i s'abalançaven cap a on es trobaven, malgrat el cordó policial, van fer que, finalment, el cordó cedira. Açò va donar lloc a una estampida que feia totalment impossible el normal transcurs de la manifestació convocada.

No obstant açò, i després de la intervenció policial, la manifestació va seguir el seu curs cap al carrer Colón, sent en tot moment custodiats els manifestants per la Policia. Si bé no va poder concloure com estava previst, amb la lectura del manifest en l'estàtua del Rei Jaume I en la Plaça d'Alfons el Magnànim, sinó que va haver de donar-se per acabada en la Plaça d'Amèrica.

INCIDENT AMB PERIODISTES

Sobre les 17 hores, arreplega l'escrit del ministeri públic, mentre s'organitzava la manifestació, diversos treballadors o col·laboradors del Diari Jornada estaven muntant una taula informativa del periòdic en un lateral d'un quiosc quan van ser increpats per un acusat, qui portava una bandera espanyola com a capa.

Els va preguntar aleshores qui eren i a què es dedicaven i va tractar d'interceptar els exemplars empaquetats. Va mostrar el seu enuig perquè no li van respondre en castellà.

En eixe moment, un altre acusat va anar fins al lloc de la plaça on es convocava un grup nombrós de persones que lluïen tatuatges de clar signe nacionalsocialista i vociferaven braç en alt i els va instar al fet que agrediren els periodistes i els llevaren el material al·legant que es tractava de propaganda de la CUP.

Al mateix temps, el primer acusat tractava de llevar-los el material i els va amenaçar amb tallar-los el coll amb un gest que portava un arma blanca. Com un dels periodistes estava gravant, un individu amb la cara completament tapada li va espentar i li va llançar contra el sòl.

Minuts més tard van continuar les agressions i les punyades a participants en la manifestació. Per exemple, diversos acusats van seguir dos manifestants i li van donar una forta patada a un d'ells a manera de traveta, la qual cosa li va fer caure al sòl i va arrossegar en la seua caiguda al company. Una vegada allí, van ser agredits amb el pal d'una bandera cuatribarrada. Un altre manifestant va intervenir per a defendre les víctimes i un gran nombre d'acusats es van abalançar sobre ell i ho van acorralar.

D'altra banda, diversos acusats es van abalançar sobre un redactor gràfic que estava fotografiant els esdeveniments per a arrabassar-li la càmera. Li van llançar al sòl i li van impedir que s'alçara en llançar sobre ell una taula i un cartell d'un bar del mateix carrer on es trobava.

MÉS INCIDENTS I MISSATGES

Altre acusat es va dirigir a un periodista que també estava gravant els fets amb el seu telèfon mòbil i li va dir: "Te rajo el cuello", al mateix temps que feia un gest representatiu d'açò, a la mateixa vegada que una dona que no ha pogut ser identificava li llançava un líquid calent.

En resum, durant tot el recorregut de la marxa pels carrers de Xàtiva i Colón, multitud de persones portadores de banderes d'Espanya i de la Comunitat Valenciana increpaven i cridaven als manifestants, arribant a diversos conats d'agressions físiques que van ser avortades per la Policia. Va caldre custodiar-los i interposar-se entre els atacants i ells al llarg de tot el trajecte.

Diversos dies més tard, el 12 d'octubre següent, després d'haver-se emès imatges sobre l'esdevingut en diverses cadenes de televisió, un acusat va publicar en el seu compte de Facebook el següent text: "El 9 de Octubre de 1238 el Rey Jaume I conquistó Valencia y echó a los moros'. 'El 9 de Octubre de 2017 el pueblo valenciano reconquistó Valencia y echó a los catalanistas".