Cvirus.-Espadas valora que no se hayan flexibilizado las restricciones en el puente para evitar concentraciones

Así se ha pronunciado durante una visita a la calle Aviación, en el parque empresarial Calonge, donde ha comprobado los trabajos de reurbanización que se están llevando a cabo en esta zona de la ciudad. Espadas ha valorado que el asunto de la eliminación de ciertas restricciones por parte del gobierno autonómico no se aborde hasta la próxima semana, una vez pase el puente del 28F.

No obstante, Espadas, que ha abogado por restricciones "más largas en el tiempo", sí se ha mostrado partidario de suavizar esas limitaciones, como en el caso de los horarios de las actividades comerciales, "extendiendo la hora máxima de cierre más allá de las 18,00 horas". "Eso es importante para las economías, pero hay que hacerlo en condiciones de seguridad", ha afirmado.

"Debemos controlar que no se registren concentraciones de personas y que las actividades que se hagan se lleven a cabo con todas las medidas de seguridad", ha señalado Espadas. El alcalde, que ha destacado que el descenso en la tasa de contagio por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días por debajo de los 200 casos, "nos situará en niveles de alerta menores, pero lo importante no solo es bajar el número de casos sino también la presión hospitalaria".

Espadas ha subrayado que el objetivo general, "que no pudimos conseguir al final de la primera y segunda ola del coronavirus", es que "no haya un crecimiento como el que se produjo en enero". "Debemos ser más cauteloso y seguir con las restricciones que nos están permitiendo bajar esas cifras".

Asimismo, Espadas ha señalado que estamos "muy por debajo" de las expectativas en cuanto a volúmenes de vacunación. "No hay velocidad de crucero en estos momentos, pero espero que marzo sea productivo en lo que respecta al suministro de las dosis y las vacunaciones masivas; si no, no alcanzaremos los porcentajes deseados -de población inmune- y habrá que seguir con restricciones y mantener cautela".

CONECTIVIDAD AÉREA

El alcalde de Sevilla ha valorado que las compañías aéreas "sigan pensado" en la ciudad como un destino "preferente y preparado" para cuando pueda recibir de nuevo turistas extranjeros.

Preguntado sobre el hecho de que el Aeropuerto de San Pablo recupere el 80 por ciento de las rutas en mayo, según publica ABC, Espadas ha destacado que Sevilla es un destino "muy bien posicionado", si bien no será hasta otoño cuando las previsiones sean "potentes", con un nivel de vacunación en esos meses "mucho más alto".