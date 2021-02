Las dosis de la vacuna de AstraZeneca van llegado a España, la polémica envuelve al laboratorio británico, por un lado, debido al retraso de cargamentos y, por otro, a que muchos son reacios a este antídoto por los efectos secundarios que pueda provocar. Diferentes colectivos prefieren ser vacunados con la alemana Pfizer o con la estadounidense Moderna.

El fármaco de Oxford-AstraZeneca se ha creado una mala imagen internacional por su menor efectividad en comparación con otras vacunas disponibles en el mercado, alrededor del 70%. Espejo público ha querido consultar todos los detalles de esta dosis con el doctor Quique Bassat, que ha conectado este jueves en directo con el programa.

El epidemiólogo ha detallado que la reactogenicidad no es muy distinta a la que que pueden provocar otras vacunas que están en el mercado contra el coronavirus. Dolor e inflamación en la zona del pinchazo, malestar corporal los días posteriores a la inyección, esta es la sintomatología que puede presentar un paciente, según ha informado el experto.

"No se me ocurre efecto secundario peor que no estar protegido del coronavirus, por eso yo aconsejo a todo el mundo, a quien se le ofrezca esta vacuna que la acepte", ha comentado el médico. Tras las aclaraciones del doctor ha entrado en escena Óscar Camacho, representante del sindicato de la policía de Andalucía, que defiende un rechazo hacia el antídoto de AstraZeneca en nombre de muchos agentes de policía.

Agentes de policía rechazan el fármaco de AstraZeneca

"Escuchando al doctor Bassat yo la compro, pero escuchando a otros médicos no la compro", ha comentado el policía. Camacho ha asegurado que en algunos países como Alemania los sanitarios están rechazando este fármaco e incluso ha comentado que los propios británicos no están vacunando con AstraZeneca, a pesar de ser producida en Inglaterra.

La colaboradora Elisa Beni ha querido interrumpir el discurso del invitado y, muy molesta, ha añadido: "En este país ni en ninguno de la UE no elige vacuna ni Dios, a ver si ya lo tenemos claro. Es decir, esto no es el supermercado de las vacunas, ¿vale?". "Sirvan y no quieran utilizar su servicio para hacer lo que a ustedes les parezca", ha añadido la comunicadora.

Otras personas de riesgo siguen esperando la vacuna

La periodista ha denunciado la posición de parte del cuerpo de policía: "Me he indignado como puede hacerlo cualquier persona mayor de 80 años, dependiente, con patologías, inmunodeprimidos, con cáncer... Que están esperando turno, mientras a ustedes les van a vacunar ya, que ahora, encima, los señoritos pues no les gusta esta y prefieren la otra. De una forma acientífica".

"Usted está pasando ya al insulto", ha respondido indignado Camacho. "Al insulto no, es que es indignante", ha replicado Beni. El representante sindical ha defendido que no han dicho que no se les vacune, "sino que queremos la vacuna más idónea para todos los colectivos". "Y la decide usted, no la decide ni los especialistas ni los médicos, la decide usted la idónea", ha terminado la colaboradora.