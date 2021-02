Azcón sostiene que "no es sensato, ni tiene sentido" celebrar el 8M con una manifestación de 500 personas

Tras dejar claro que no es partidario, ha explicado que "no se puede renunciar" al derecho de manifestación, pero siempre que se cumplan las medidas de seguridad: "Si se autoriza una manifestación con 500 personas yo no estoy de acuerdo porque en Zaragoza hay muchos sectores que lo pasan mal con restricciones y cierres de establecimientos antes de hora".

"NO ES SEGURO"

En declaraciones a los medios de comunicación, Azcón ha dicho que se pueden hacer manifestaciones porque "es un derecho al que no se puede renunciar aunque este el virus", pero con todas las medidas sanitarias y en una manifestación de 500 personas "es muy difícil cumplirlas cuando la administración aplica restricciones a sectores que lo pasan realmente mal".

Azcón ha trasladado la siguiente pregunta: "¿En qué quedamos?. En delimitar determinados derechos y que la gente pueda trabajar o que se puede en algunos casos permitir que 500 personas se junten. No o una cosa o la otra. Derecho de manifestación sí, pero 500 personas no es seguro y no es el momento".

El alcalde de Zaragoza ha recordado que el Ayuntamiento se sumará al 8M "como siempre" y se apoyará la defensa de los derechos de las mujeres y la igualdad. Ha explicado que se ha intentado aprobar una declaración institucional con motivo del 8 de marzo, que "no ha podido ser", pero en el pleno de este viernes "seguro que se aprobarán mociones apoyando las reivindicaciones del 8M".

Jorge Azcón ha apuntado que siguen existiendo diferencias entre hombres y mujeres y la mujer trabajadora ocupa menos puestos de los que les tocaría. "Una cosa es defender estos derechos y otra apoyar manifestaciones de 500 personas en un momento tan delicado con una desescalada difícil en determinados sectores. Apoyo a las mujeres sí, pero este tipo de manifestaciones, sinceramente, ahora no tocan", ha reiterado.