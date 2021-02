Profesores de la Escuela de Negocios de la UCAV, invitados al congreso 'Artificial Intelligence and Robotic' de Dubai

Los profesores intervendrán como invitados en la sección 'Future trends in Artificial Intelligence & Robot technologies' a través de un webinar abierto a todos los inscritos en el congreso, ha informado la UCAV.

El director de la Escuela de Negocios, Ricardo Reier, y el coordinador técnico de los Másteres de dicha Escuela, Luis Miguel Garay, expondrán la ponencia 'Design of an advanced methodology and integration of the ethical factor on AI-based models'.

En esta presentación, los profesores de la UCAV analizarán el impacto global que la inteligencia artificial va a tener sobre todos los ámbitos de la vida en un futuro muy cercano, así como las implicaciones éticas que tienen que ser tomadas en consideración.

La participación en este congreso como ponentes invitados demuestra, tal como indica Reier, que la Universidad Católica de Ávila "se ha subido de lleno a la formación de vanguardia a través de los diferentes másteres ligados a la tecnología existentes en la Escuela de Negocios de la universidad".