Dudas sobre la vacunación: ¿debo estar en ayunas? ¿Puedo vacunarme con una dosis de AstraZeneca y otra de Pfizer? ¿Y si tengo síntomas?

La mayoría de países avanzan en la campaña de vacunación y en el caso de España ya se han distribuido a las Comunidades Autónomas un total de 4.508.845 dosis de las tres vacunas disponibles hasta el momento: las desarrolladas por Pfizer, Moderna y AstraZeneca.

Según la última actualización del Ministerio de Sanidad, a fecha de 24 de febrero de 2021, del total de dosis distribuidas se han administrado 3.284.678, lo que supone cerca del 73% de las recibidas, y 1.221.183 personas ya han completado la pauta de vacunación con la administración de las dos dosis correspondientes de cada vacuna.

¿Puedes elegir qué vacuna ponerte?

En las próximas semanas podría estar aprobada la vacuna desarrollada por Janssen para su comercialización y administración en la Unión Europea, ya que se prevé que la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) otorgue el visto bueno a principios de marzo. Así, sería la cuarta vacuna disponible en el mercado incrementándose el ritmo de vacunación a otros grupos de la población.

En este contexto en el que llegan nuevas vacunas, ¿podrán los ciudadanos elegir cuál ponerse? Según subraya el Ministerio de Sanidad en el portal dedicado a la estrategia de vacunación contra la Covid-19, no será posible elegir la marca de la vacuna, ya que "debe basarse en la eficacia y la indicación de las vacunas para los diferentes grupos de población" con el objetivo de reforzar "la protección de los más vulnerables cuanto antes".

¿Se pueden combinar diferentes vacunas contra la Covid-19?

¿Y se puede vacunar en la segunda dosis con una vacuna distinta a la administrada en la primera dosis? "No debería ser así porque no son intercambiables. Ninguna de estas vacunas es intercambiable, luego lo lógico y natural es poner las dos dosis de la misma marca", explica a 20minutos el doctor Fran Álvarez, coordinador del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (CAV-AEP).

Así, combinar diferentes vacunas, como la de Pfizer y Moderna, no es lo indicado. De hecho, en la guía técnica publicada por el Ministerio de Sanidad sobre la vacuna desarrollada por Pfizer se especifica que "no hay evidencia de intercambiabilidad entre las diferentes vacunas frente a la Covid-19, incluyendo vacunas con el mismo mecanismo de acción".

Únicamente se consideraría razonable completar la pauta de vacunación con productos diferentes "en circunstancias excepcionales en las que una persona haya iniciado la vacunación con una que ya no estuviera disponible o si no se conoce qué producto concreto se ha usado en la primera dosis", añaden en el documento.

Sobre todo si es probable que "la persona pueda exponerse a un alto riesgo de infección o si es poco probable que se pueda volver a captar para otra ocasión". En este tipo de circunstancias y si ambas vacunas están basadas en la proteína S del nuevo coronavirus sería probable que la segunda dosis reforzara a la primera.

¿Y con otro tipo de vacunas como la de la gripe?

En el caso de la vacunación simultánea de la vacuna contra el coronavirus con otro tipo de vacunas, como puede ser la de la gripe, la recomendación actual es establecer una separación mínima como medida de prevención. "En principio, el axioma de la vacunología es que una vacuna inactivada o muerta se puede poner a la vez que otra vacuna o con una separación", añade el doctor Álvarez.

Sin embargo, por un principio de precaución, "lo que recomienda el Ministerio de Sanidad es que se separen por siete días". De esta manera, aunque no se prevé que pueda haber interferencia entre las vacunas, se recomienda adoptar esta separación "para evitar la coincidencia de posibles efectos adversos que puedan atribuirse erróneamente a esta vacuna", detalla la guía.

¿Es necesario estar en ayunas?

Respecto a las indicaciones previas a la vacunación, no resulta necesario acudir en ayunas, ya que los alimentos no interfieren en este proceso. "Ninguna vacuna tiene por qué administrarse en ayunas. Se puede aplicar en ayunas y después de comer también porque no hay relación", explica el doctor Álvarez.

Asimismo, después de la administración de una vacuna se pueden consumir alimentos y bebidas alcohólicas. "Con las vacunas del coronavirus que tenemos ahora mismo en el mercado, ninguna tiene relación con la alimentación y se pueden poner en ayunas o con comida. Tampoco con el alcohol", añade.

¿Se puede vacunar si se presentan síntomas compatibles con la Covid?

En el caso de padecer síntomas similares a los de la enfermedad por coronavirus, como tos o fiebre, no se puede proceder a la vacunación. "Si tienes síntomas hay que hablar primero con el médico para hacer la prueba PCR y confirmar si tienes coronavirus", detalla el coordinador del Comité Asesor de Vacunas de la AEP.

Si el resultado es positivo, hay que proceder al aislamiento y "se podría vacunar cuando acabe y estés tres días seguidos sin síntomas. Eso es lo que se recomienda". Respecto a las personas asintomáticas, si se vacunan "no va a pasar nada, lo único es que el sistema inmunitario va a reaccionar y a producir defensas", pero si eres asintomático sin saberlo y te vacunas "no tiene ningún efecto negativo", explica.

¿Existe alguna contraindicación para administrar la vacuna?

La única contraindicación absoluta para las vacunas contra la Covid-19 es que las personas hayan tenido "una reacción anafiláctica a algún componente de la misma o a una dosis previa", indica el doctor.

En el caso de personas con alergias a otras vacunas, medicamentos o alimentos sí se recomienda la vacunación con precaución al no estar contraindicada. Así, hay que esperar, al menos, 15 minutos para comprobar posibles reacciones. "En el caso de las vacunas contra el coronavirus, si han tenido una reacción anafiláctica en alguna situación anterior, como a vacunas o alimentos, lo que se recomienda es que esperen 30 minutos".

¿Y cómo hay que actuar ante posibles efectos tras la vacunación como fiebre o escalofríos? "En principio, si el dolor es intenso o hay fiebre, hay que tomar un antitérmico como el paracetamol", aclara. Este es el fármaco que más recomiendan los expertos ante posibles efectos secundarios comunes como fiebre o dolor en el lugar de la inyección, tanto para estas vacunas como a nivel general con el resto.

Si ocurre una reacción adversa tras la vacunación, habrá que "buscar atención sanitaria en el centro de salud u hospital de referencia, según la importancia de la reacción", destacan en el portal del Ministerio de Sanidad.