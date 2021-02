Isabel Gemio aclara si realmente da por terminada su trayectoria periodística

"Doy mi carrera por terminada, ya no espero nada". Con estas palabras afirmaba Isabel Gemio a la revista ¡Hola! que su trayectoria periodística podría haber llegado a su fin. Las pronunció hace un mes y, ahora, ha querido matizarlas.

La comunicadora respondió este miércoles a las preguntas de los periodistas, que se interesaron por su situación laboral tras el inesperado anuncio. ¿Ha puesto punto y final a una etapa? La respuesta es "sí".

"En primera línea, sí. He tenido una carrera maravillosa, lo he dicho, y ahora estoy viviendo este regalo. Todo lo que me viene es un regalo, no le pido nada más a la vida. Esta profesión me ha dado muchísimo", reconoció, tal y como recoge Gtres.

La presentadora ya no siente el mismo entusiasmo, "ese vértigo de trabajar tanto como antes": "Ya he trabajado muchísimo, cuarenta años. Ahora me apetece más estar con mis hijos, tener tiempo para mí, para mis hijos...".

Asimismo, en el caso de recibir una oferta que la entusiasme, no descarta aceptarla. "Cuando te gusta muchísimo, no puedes evitarlo. Si te gusta mucho el proyecto, si te gustan las circunstancias...", admitió.