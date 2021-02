La delegación del Gobierno ha anunciado que para el próximo 8 de marzo se permitirán aglomeraciones con un límite de 500 personas por el Día de la Mujer. Esta decisión ha creado mucha polémica, ya que algunos como la ministra de Sanidad no ven viable la celebración de este tipo de manifestaciones en plena pandemia.

Carolina Darias ha dejado claro su postura como responsable de Sanidad y ha asegurado que "no ha lugar" para aglomeraciones de este tipo con la situación epidemiológica actual. El delegado del Gobierno, José Manuel Franco, ha explicado este jueves en El programa de Ana Rosa que la postura de la ministra no es incompatible con la decisión de Moncloa: "Ya pedimos ese informe a la consejería de Sanidad y a partir de este número desaconsejaban la celebración de manifestaciones y así hemos actuado".

La presentadora Ana Rosa Quintana ha defendido que "las mujeres tienen muchos motivos para manifestarse, pero que en estos momentos no se deberían celebrar manifestaciones multitudinarias". La comunicadora ha opinado que los ciudadanos deberían seguir el consejo de "la ministra de Sanidad que es la que sabe".

La conductora ha criticado también, en su discurso inaugural, que los ciudadanos no puedan juntarse más de seis ni cruzar comunidades para ver a sus familiares, pero que sí se vaya a permitir aglomeraciones de hasta 500 personas para el Día de la Mujer. "¿No dice Sánchez que tengamos cuidado con la desescalada?", ha añadido la presentadora.

"La ministra de Sanidad ha dicho que 'no ha lugar', que no va a ir a la manifestación del 8-M por coherencia, pero hemos buscado la 'c' mayúscula de coherencia en la enciclopedia de Moncloa y no aparece en el diccionario del Gobierno", ha comentado Ana Rosa. Asimismo, la periodista ha dicho entender la complicación de prohibir una manifestación, pero que lo que le parece grave es que el Gobierno decida "alentar" a la ciudadanía a participar.

La presentadora ha contado que el año pasado no asistió a la marcha por el Día de la Mujer por precaución. "Me pareció una barbaridad, porque ya estaba en Italia, porque ya estaba en China, porque ya lo teníamos aquí, no fui el año pasado y no voy a ir este año. Dicho esto, apoyo el movimiento feminista y toda reivindicación totalmente justificada, pero este año hay que ser prudente", ha terminado Quintana.