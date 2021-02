PRC-PSOE aprueba el presupuesto "provisional y flexible" para Torrelavega solo con el apoyo de Cs

El presupuesto está dotado con 52,7 millones de euros y, según ha explicado el concejal de Hacienda, "tiene reflejo" de la pandemia del coronavirus y por ello es "provisional" y "flexible", ya que se podrá adaptar según evolucione la situación epidemiológica a través de modificados.

En total, sumando a la dotación del Ayuntamiento la de Aguas Torrelavega y el Patronato de Educación, el documento asciende a 56 millones de euros y contempla 13 para nuevas inversiones, de los cuales unos 3 son nuevos de este ejercicio y los 10 restantes corresponden al remanente del anterior.

Toda la oposición ha "echado en falta" incluir algunas partidas o dotarlas de mayor cuantía para desarrollar asuntos "necesarios" para la ciudad, como la rehabilitación del Palacio Municipal, para la que se consignan 10.000 euros para el apuntalamiento y otros 10.000 para la redacción del proyecto; la ampliación de la plantilla municipal, "saturada" y "bajo mínimos"; la construcción de la piscina al aire libre o la creación de la escuela infantil Anjana 2, que aunque cuenta con otros 10.000 euros los grupos creen que "no va a ser ejecutada".

Además, en general han lamentado que el equipo de Gobierno por su mayoría absoluta "no necesita" negociar y no ha incluido en las cuentas sus propuestas o lo ha hecho con cuantías "simbólicas" que no serán suficientes para su puesta en marcha, mientras que PRC-PSOE ha asegurado que se han "tratado de incluir en su mayoría" las peticiones y que hay varias propuestas que son "compartidas por todos" los grupos.

De hecho, igual que todos han reclamado determinadas partidas también han aplaudido conjuntamente otras, como la del aparcamiento en altura del Mercado Nacional de Ganados o la mejora de la cuadra del matadero de Barreda, aunque en este caso han lamentado que el Gobierno regional "solo" aporte 100.000 de los 340.000 euros presupuestados.

"Prácticamente no hay ninguna actividad que no esté respaldada por todos", ha asegurado el concejal de Hacienda, salvando excepciones como la partida para implementar la OLA, que algunos, como ACpT, han rechazado, mientras otros como Cs y Torrelavega sí se han mostrado "absolutamente a favor" siempre que el sistema sea gratuito y sin afán recaudatorio, solo para aumentar la rotación de los coches y facilitar el aparcamiento.

Así, las partidas "siguen centradas en la actuación Covid", en los servicios sociales para atender a los ciudadanos y en políticas de empleo. Además, se incrementan las aportaciones a diferentes asociaciones sociales ha dicho.

Entre las partidas más significativas se encuentra el millón de euros para un nuevo 'Cheque Resistencia', el incremento en 430.000 euros para Servicios Sociales o los 200.000 euros para una nueva convocatoria de becas de guardería para niños menores de dos años empadronados en Torrelavega.

También destacan las partidas del ascensor panorámico de Nueva Ciudad (534.105 euros), el área de autocaravanas (121.370 euros), el proyecto de bicicletas eléctricas (235.000 euros), el proyecto de coches eléctricos, el proyecto del parque Manuel Barquín (90.000 euros), el proyecto del Patatal (50.000 euros), la primera fase de la ordenanza reguladora del aparcamiento en superficie (320.000 euros) y la cubrición de la pistas deportivas del colegio Pintor Escudero Espronceda o del Matilde de la Torre (casi 800.000 euros).

Entre otras, están la pasarela de Sniace (400.000 euros); mejoras en "todos" los barrios y pueblos, como la Plaza Covadonga (422.135 euros) y la urbanización de Río Ebro (788.000 euros) en el Barrio Covadonga; el saneamiento de Villafranca (384.497 euros) y de Caseríos (115.000 euros); la nueva planta de los locales de ensayo (150.000 euros), el centro cívico de Sierrapando (407.264 euros); las actuaciones del EDUSI dotadas con 2,3 millones de euros (tecnoteca, Hogar del Transeunte, tarjeta ciudadana); o casi un millón de euros para eficiencia energética a través de los fondos IDAE-Feder.

Así, el primer teniente de alcalde y portavoz socialista, José Manuel Cruz Viadero, ha resumido que el presupuesto para 2021 está "pensado para llegar a los hogares, familias, autónomos y pymes, que son los que mas están sufriendo la pandemia". En esta línea, ha asegurado que son unas cuentas "realistas" y "las mejores dentro de las limitaciones económicas", "lo más parecido posible a lo que Torrelavega necesita en estos momentos".

Sin embargo, solo han contado con el voto a favor de Cs, que ha manifestado que son unos presupuestos de "luces y sombras" y ha advertido que estará "expectante" para que se lleven a cabo "con diligencia" y reivindicando apoyo al Gobierno regional. Además, no cree que algunas de las inversiones que contemplan sean prioritarias en el momento actual, como el parque del agua (300.000 euros) o la tarjeta ciudadana (317.000).

Más críticos han sido PP y ACpT, que han votado en contra al opinar que el equipo de Gobierno no ha negociado con la oposición y que los presupuestos no contemplan un "proyecto de ciudad", y han pedido actuaciones en torno a las piscinas populares, la estación intermodal, la remodelación de la calle Julián Ceballos o la mejora de la iluminación en algunas zonas de la ciudad.

Además, ACpT ha presentado tres enmiendas que han sido rechazadas para sustituir la inversión prevista para el parque del agua por la construcción de las piscinas, la de la tarjeta ciudadana por la adquisición de vivienda social y reducir en 60.000 euros la partida consignada para construir un área de autocaravanas en Cartes para comenzar el estudio y proyecto para convertir en suelo industrial el terreno de Sniace.

Por su parte, Torrelavega Sí se ha abstenido opinando que los presupuestos "no pueden servir solo para cuadrar cuentas, tienen que servir para transformar una ciudad" y "en este caso no es así".

OTROS PUNTOS

Por otro lado, el Pleno ha aprobado el segundo pago del ejercicio 2020 del convenio con la Gimnástica, que aunque debería ser de 60.000 euros se ha reducido hasta los 45.000 por incumplir el club uno de los dos requisitos. Según ha explicado Pérez Noriega, el equipo debía reducir su deuda y aumentar su patrimonio neto, no habiendo podido cumplir esto último en parte debido a la pandemia.

Sin embargo, la Corporación -todos han votado a favor salvo ACpT, que se ha abstenido- ha opinado que se está haciendo una "buena gestión" y la situación del club es "la mejor de los últimos años".

Por otro lado, se han aprobado las alegaciones formuladas en el expediente de expropiación forzosa de fincas no adheridas a la Junta de Compensación del Polígono III Plan Parcial El Valle -con solo un voto en contra de ACpT- y por unanimidad se ha suscrito el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Gestora de Conciertos para la Contribución a los Servicios de Extinción de Incendios AIE y la adhesión del Consistorio a la central de contratación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).