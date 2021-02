Cvirus.- Els hostelers reclamen al Consell que rectifique i permeta reobrir amb interiors per "la bona evolució"

Així ho han posat de manifest els representants de la CEOH aquest matí, en una roda de premsa a les portes del Palau de la Generalitat, prèviament a la reunió de la Comissió Interdepartamental, la qual tindrà lloc aquest dijous i en la qual s'adoptaran les decisions sobre les noves mesures que entraran en vigor a partir del dia 2 de març.

Per a la Coordinadora, amb la caiguda de la incidència acumulada en els últims 14 dies, amb 176 casos, la qual cosa suposa un retrocés d'un 85% en només un mes, i quan la Comunitat Valenciana està 41,9 punts per sota de la mitjana nacional, hi ha "marge de maniobra" per a flexibilitzar les restriccions i reobrir amb interiors, a partir del mateix dimarts, "deixant arrere una obertura ruïnosa i buscant totes les alternatives possibles pars tornar a alçar les persianes, de forma segura i viable".

Durant la roda de premsa, la CEOH també ha reclamat acurtar els terminis del procés de desescalada del sector i, "amb açò, la destrucció de més del 30% de les pimes". Per a açò, ha sol·licitat convocar ja la mesa de treball per a un segon pla d'ajudes directes i abordar tot el procés de recuperació de l'activitat. "No podem esperar 15 dies més, ja que cada minut que passa és crucial per a les empreses i els milers de treballadors que depenen d'elles", han advertit.

En eixe sentit, han assenyalat que cada dia tanquen una mitjana de 50 locals d'oci i hoteleria en tota la Comunitat Valenciana. Per açò, reclamen convocar una nova reunió de la Mesa per a analitzar els temes econòmics i tècnics sense haver d'esperar els terminis d'avaluació de l'evolució de la crisi sanitària.

"Si la Generalitat vol demostrar un verdader compromís per salvar empreses i llocs de treball, no hi ha un minut que perdre per a engegar totes les meses de treball que permeten recuperar l'activitat gràcies a tots els avanços científics i sanitaris amb els quals comptem", han assenyalat.

REPRESENTACIÓ D'ECONOMIA I LA FVMP EN LA MESA

En eixe sentit, el president de la Coordinadora, Lalo Díez, ha tornat a sol·licitar que s'incorpore a la mesa de la desescalada un representant de la Conselleria d'Economia i un altre de la Federació de Municipis i Províncies, ja que "és imprescindible que els ajuntaments es bolquen a facilitar que tots els establiments d'oci i hoteleria compten amb terrassa i els mateixos aforaments, perquè seran claus fins a aconseguir la normalitat i plena activitat".

De fet, confien que la Conselleria de Sanitat i la Secretaria Autonòmica de Turisme estudien i reaccionen amb la màxima premura a aquestes peticions, ja que van veure amb bons ulls la proposta que la desescalada ha de plantejar-se transversalment i incorporant simultàniament mesures sobre la recuperació de l'activitat.

En eixe sentit, ha apuntat que les noves mesures passen per l'engegada de noves compensacions econòmiques, la implantació dels avanços tècnics i científics que deuen garantir la seguretat dels espais tancats i la necessària engegada de campanyes de comunicació dirigides a la conscienciació i recuperar la confiança del públic.