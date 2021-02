Els clicks protagonitzen una Exposició del Ninot solidària amb les famílies de xiquets malalts

L'artista Patufalla -que en els últims temps ha omplit els carrers de València de clicks de Playmobil- tornarà a utilitzar els populars ninots en aquesta ocasió per a protagonitzar una peculiar 'Exposició del Ninot' en aquest segon any sense celebracions falleres. A més, la iniciativa tindrà un caràcter solidari, ja que servirà per a recaptar fons a benefici de la Casa Ronald McDonald.

Així, l'autor planteja una exposició de 'Ninots de Carrer' amb els famosos clicks de Playmobil, personatges que han il·lustrat els carrers de la ciutat de València des de fa uns quants mesos.

La proposta naix de Patufalla, artista multidisciplinari i amant de les Falles, qui iniciarà el dia 1 de març el seu particular homenatge a les festes. "Rescatant el joc que vaig començar durant la pandèmia d'il·lustrar les plaques dels carrers de València amb els clicks, se'm va ocórrer que aquestes plaques podrien ser intervingudes en col·laboració amb artistes, amics i creadors de diversa índole, per a rendir tribut a la festa valenciana més internacional", explica l'artista.

D'aquesta manera, durant 15 dies, Patufalla instal·larà diàriament una d'aquestes plaques en alguns dels punts més emblemàtics de la ciutat. "La idea era que romangueren al carrer, com les mateixes falles, però la sostracció i el vandalisme amb les meues anteriors intervencions em van fer pensar en un sistema alternatiu que salvaguardara aquestes xicotetes peces", detalla.

La solució, auguren des de la Casa Ronald McDonald de València, "encantarà tant a amants del street art com de les Falles, perquè cadascuna de les plaques eixiran a la venda amb finalitats solidàries". L'import final de cada placa, 50 euros, es destinarà íntegrament al manteniment de les instal·lacions de la casa que allotja a famílies amb xiquets malalts.

Fundació Infantil Ronald McDonald

La Casa Ronald de València és un dels quatre espais que la Fundació Infantil Ronald McDonald posseeix a Espanya. En ella s'allotgen famílies que s'han hagut de desplaçar perquè els seus fills o filles reben tractament mèdic hospitalari. Des de la seua inauguració l'any 2013, la Casa Ronald de València ha allotjat a més de 1.300 famílies, el 85% provinents de la pròpia Comunitat Valenciana.

"La Casa els proporciona un triple suport a les famílies: d'una banda econòmic, perquè la seua estada és completament gratuïta, estiguen el temps que estiguen. També psicològic perquè saben que tenen un espai prop de l'Hospital La Fe que els acollirà el temps que siga necessari perquè el seu fill o filla sane. I finalment també logístic, perquè estem molt propet de l'Hospital, la qual cosa suposa un grandíssim avantatge en el dia a dia", afirma la gerent de la Casa Ronald de València, Ana Belén Díaz.

"El món faller s'ha bolcat sempre amb les nostres famílies i amb la nostra Casa. Fins i tot en aquests anys tan complicats per als fallers i falleres, com han sigut aquests dos últims, han estat donant-nos suport amb multitud d'activitats per les quals no podem estar més que agraïdes", afig.

Per a la 'Exposició del Ninot de Carrer', Patufalla ha comptat amb un ventall molt ampli de col·laboradors que han aportat diferents punts de vista; des de creadors relacionats directament amb el món de les falles, fins a artistes forans que han valorat eixa creativitat inherent a tota la producció fallera.

"Una col·laboració molt especial"

A partir del dia 1 de març, els carrers de València recolliran les plaques eixides de la imaginació de Raúl Basaltar, Verónica Chumillas, Víctor Calero, Raquel Casa, Iván Esbrí, Raúl Frankextrude, Pau Vicente Melonxapo, Òscar Villada, Nacho Burgos, Rafa Ferrando, Roberto Martí, Vicente Domínguez i Toni Galmes, a més de l'impulsor d'aquesta iniciativa, Patufalla, i d'una col·laboració molt especial, la d’Álex Domínguez, de tan sols 7 anys.

"Álex és el futur de la festa, la seua presència en aquesta exposició ens dóna a tots esperances i ganes de treballar per les falles", recalquen els impulsors del projecte.

Les plaques de l'exposició de ninots de carrer podran adquirir-se per 50 euros en la mateixa Casa Ronald McDonald a partir del dia 16 de març telefonant al 96 374 52 02.