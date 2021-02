El Plan Remonta continúa con 106 contratos ya firmados y la previsión de un total de 250

En su intervención, ha apuntado que en la comarca de Jacetania se han firmado 39 contratos, en el Alto Gállego 48, en Sobrarbe 11, en la Ribagorza cuatro y en Gúdar-Javalambre cuatro. Gastón ha defendido este plan y ha dejado claro que "la absoluta prioridad es la salud pública, salvar vidas", reconociendo que las medidas dispuestas son "duras".

También ha anunciado, como ya ha hecho esta semana el presidente del Ejecutivo, Javier Lambán, que "en días" se publicará una convocatoria de ayudas directas a los sectores afectados por las restricciones en aplicación de un acuerdo con las diputaciones y la FAMCP, a lo que se sumarán las ayudas anunciadas por el Gobierno de España, de 11.000 millones de euros, para pymes y autónomos.

Ha recalcado que la pandemia ha llevado a tomar una serie de medidas de restricción que imposibilitan "en muchos casos" la realización de actividades económicas, manifestando su empatía con los afectados.

RESPUESTAS EXCEPCIONALES

"A situaciones excepcionales, respuestas excepcionales y dignas, con compromiso", ha afirmado la titular de Economía, quien ha recalcado que "siempre es preferible un plan de empleo a un pseudo-PER".

Ha recordado que el Plan Remonta proviene de una reunión del Gobierno de Aragón con las diputaciones de Huesca y Teruel, las comarcas de la nieve y las asociaciones empresariales, tras la que el Ejecutivo apostó por elaborar un plan de empleo para los parados relacionados con el sector y apoyar a los trabajadores fijos discontinuos, que quedaron fuera de los ERTE, muchos de los cuales carecen ahora de ingresos.

"Un plan de choque como este pretende ser una herramienta social para atender las verdaderas dificultades" de los empleados del sector y supone una "respuesta solidaria entre las distintas Administraciones", ha manifestado la consejera, quien ha reconocido que "no es la panacea" porque es "imposible" que un plan de este tipo resuelva todos los problemas de desempleo, pero sí "dignifica a sus destinatarios con empleos y no meros subsidios", al ser una política activa de empleo. "No creemos que los subsidios sean la respuesta más digna a estas situaciones", ha afirmado.

Gastón se ha dirigido al PP para lamentar que ha utilizado el Plan Remonta "como ariete en su única estrategia: cargar contra el Gobierno sin plantear una alternativa digna alguna, y querer dividir y enfrentar a la gente de los territorios afectados".

COPIAR OTRAS EXPERIENCIAS

Javier Campoy ha criticado que las estaciones de esquí aragonesas no hayan podido abrir como sí lo han hecho otras en Andalucía y Cataluña, preguntándose "si tenemos peores dirigentes políticos en Aragón". Ha considerado que si el Gobierno "copiara" a otras regiones "nos iría mejor".

A juicio del diputado del PP "no han acertado con las medidas para conservar el empleo en Huesca y Teruel", de lo que "somos paganos los aragoneses", alertando del "impacto brutal" de las restricciones en los valles pirenaicos, que han perdido "toda la campaña". Ahora "ya no hay nada que hacer, la ruina ya está aquí", ha avisado.

Campoy ha exigido a Gastón que "rescate" al sector y ha insistido en que las medidas arbitradas para atender a los afectados "no palian de ninguna manera el daño causado" porque el Plan Remonta "cubre un pequeño segmento de la población" y las partidas no son "suficientes". Ha leído una carta de SOS Pirineo del Valle de Tena y Tierra de Biescas para pedir una actuación rápida y efectiva.

Desde el PSOE, Beatriz Sánchez ha manifestado su "orgullo" por el Plan Remonta, cuyas críticas ha atribuido al desconocimiento, y ha elogiado a los alcaldes que "desde el minuto uno se pusieron a trabajar para contratar cuanto antes a los vecinos que han podido quedar en una situación de vulnerabilidad".

El diputado de Cs Javier Martínez ha aseverado que "el Plan Remonta es una buena idea", que ha sacado a muchos trabajadores de la "desesperación", aunque ha rechazado los "primeros auxilios" cuando "se necesita una intervención de urgencia, soluciones drásticas". Ha indicado que "no vale con hacer anuncios", sino "hacerlo realidad".

Desde Podemos Equo, Erika Sanz ha señalado que el Plan Remonta ayuda al sector en el corto plazo, hasta verano, y ha confiado en que sea ampliado, añadiendo que "no se soluciona todo el problema del desempleo" ni se podrán solucionar todos los problemas "estructurales", apostando por un cambio del modelo productivo y una reforma fiscal para fortalecer los servicios públicos.

El portavoz de CHA, Joaquín Palacín, ha resaltado la importancia de los beneficiarios del Plan Remonta en el territorio, donde esta iniciativa ha sido "bien acogida", subrayando que el sector no está formado por grandes grupos empresariales, sino por pymes y autónomos.

En representación de VOX, Marta Fernández se ha preguntado "qué han solucionado" con este plan y qué porcentaje de trabajadores están empleados, afirmando que el Plan Remonta "recuerda al Plan E de Zapatero".

El portavoz del PAR, Jesús Guerrero ha considerado que este plan es "una línea de acción importante para minimizar el impacto" de la crisis y ha aseverado que el Gobierno de España "se tiene que implicar de forma importante" en la solución de la crisis.

El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha criticado "la actitud de las derechas" y ha defendido la actuación "desde lo público" para crear empleo en este sector ahora, asegurando que "las salidas tienen que ser cooperativas". Ha abogado por la "justicia fiscal".