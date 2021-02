Espadas apuesta por un 8M con actos "testimoniales" y apela al "sentido común" de los convocantes

Así lo ha manifestado durante una visita a la calle Aviación, en el parque empresarial Calonge, para comprobar los trabajos de reurbanización en esta zona de la ciudad. "Si no podemos tener pasos en la calle -en Semana Santa- tampoco deberían producirse concentraciones masivas que conlleven el mismo nivel de riesgo o más", ha afirmado Espadas.

El alcalde ha asegurado que este año los actos que se organicen con motivo del 8M "tendrán que hacerse de manera restringida, con distancia suficiente entre los participantes y en espacios muy abiertos, como la Plaza de España". Además, Espadas ha recordado que podrían celebrarse determinados actos porque otros sectores productivos están saliendo a las calles para expresar públicamente sus reivindicaciones, "siempre cumpliendo con las medidas de seguridad y sanitarias" decretadas por las autoridades.

Por ello, el regidor hispalense ha apelado al "sentido común" de los convocantes y a la prudencia. "No se puede plantear como todos los años porque, además, la Delegación del Gobierno no lo va a autorizar". "No se pueden hacer convocatorias que llamen a una gran concentración", ha añadido.

CONCENTRACIONES EN SEMANA SANTA

El alcalde también ha aludido a la posibilidad de que se produzcan concentraciones en templos y aledaños durante la Cuaresma y la Semana Santa. En este sentido, Espadas ha insistido en que el problema no es tanto que se formen colas de público, "puede haberlas con distancia y cumpliendo con las medidas sanitarias, como el uso de la mascarilla", sino las aglomeraciones en esos espacios.

Por este motivo, el Ayuntamiento, a través del centro de coordinación operativa (Cecop), está contactando con las distintas hermandades para evitar estas concentraciones en las iglesias e inmediaciones. "Estamos pidiendo a las hermandades un 'plan de autoprotección', por decirlo de algún modo, y la Policía Local va a colaborar para que esas concentraciones no tengan lugar. Se puede entrar o salir de los templos con suficiente distancia", ha destacado.

Por último, el alcalde ha señalado que este año, por las actuales circunstancias, tendremos una Semana Santa "doméstica", con independencia de que haya cierta movilidad entre comunidades autónomas. "Sevilla se ha esmerado en mostrar una oferta complementaria prudente e interesante, pensada desde lo más cercano, que son los sevillanos", ha concluido Espadas.