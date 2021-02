Puig defèn que Hasél té dret a expressar els seus pensaments encara que siguen "menyspreables i clarament feixistes"

"Per descomptat, combatré les idees que tenen actituds totalitàries i neofeixistes des de la paraula i des de la llibertat d'expressió", ha garantit en la sessió de control de Les Corts en resposta al seu soci de govern Unides Podem sobre si creu que hi ha "plena normalitat democràtica a Espanya", com va posar en qüestió fa unes setmanes Pablo Iglesias.

Puig (PSPV) ha valorat així la situació de Hasél, empresonat per enaltiment al terrorisme i injúries i calúmnies a la monarquia i a les forces de seguretat, afirmant que el que diga "no vol dir que no tinga dret a exercir la llibertat d'expressió en una democràcia", sempre "des del respecte".