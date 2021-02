El rapero Pablo Hasel ha publicado un poema escrito desde la prisión de Ponent (Lleida), en la que fue encarcelado el pasado 16 de febrero para cumplir 9 meses de prisión por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona.

Hasel fue detenido tras encerrarse n la Universidad de Lleida y su encarcelamiento ha traído hasta ocho noches de manifestaciones y disturbios en las principales ciudades catalanas, principalmente.

Poema de Pablo Hasel desde prisión.



19 de Febrero del 2021. Centro Penitenciario de Ponent.



El poema, titulado "Fuego en las calles" dice: "Arden las calles porque antes nos quemaron, arden soñando con reducir a cenizas los lujosos despachos donde arruinan tantas vidas, llueven piedras si impusieron un cielo negro. Arden las barricadas iluminando un futuro sin que nos roben hasta el futuro, arden calentando esta fría celda. Arden las calles porque las tristes lágrimas se cansaron de no ser furiosa gasolina, porque la fiesta de su falsa democracia es el funeral de nuestro bienestar, incinerados en la hoguera de su inquisición por contar la verdad en el reino de la mentira, arden buscando la chispa que prenda todo lo que atenta contra nuestra dignidad y se llevan las manos a la cabeza los hipócritas que apoyan las causas que provocan llamas de desesperación importándoles más los contenedores que quien come de estos y los trabajos basura. Arden las calles quemando esta soledad he interrumpiendo la violenta calma de quienes nos declararon la guerra por pelear por la paz verdadera que busca en el fuego la organización que no lo apague.

Por otra parte, Barcelona ha vivido este miércoles su primera noche sin disturbios tras ocho días de incidentes en las manifestaciones.

Aunque desde la plataforma en apoyo al rapero no se había convocado ninguna manifestación en Barcelona, alrededor de 100 personas, según cifras de la Guardia Urbana, se han congregado sobre las 19.00 horas en la plaza del Rei para pedir la libertad de Hasel y los presos independentistas.

A esta concentración, que se ha desarrollado sin incidentes, han asistido principalmente personas mayores, un perfil de manifestante muy distinto al de las protestas de estos últimos días.

Durante estos últimos días ha habido77 detenidos en la ciudad por las protestas, 27 de los cuales tenían antecedentes policiales. Y una mujer ha perdido un ojo por un presunto disparo de pelota de goma. Fuentes de la Policía han señalado: "Esperamos poder dar por acabados estos episodios de violencia y de saqueos que hemos vivido estas últimas ocho noches en la ciudad de Barcelona. Evidentemente nosotros no tenemos ningún problema ni ningún inconveniente con aquellas manifestaciones que se desarrollan pacíficamente".