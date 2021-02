Un de cada quatre adolescents pateix depressió o ansietat per l'aïllament, segons experts

Experts sanitaris adverteixen de l'impacte de la crisi de la Covid-19 en els xiquets i els joves, per als qui recentment s'ha encunyat el terme 'pandemials'. En concret, alerten que un de cada quatre adolescents pateix depressió o ansietat per l'aïllament.

Així ho assenyalen des de la Salut de València en recordar que, segons experts en Psiquiatria i Psicologia Clínica de la Infància i de l'Adolescència, el 25% dels xiquets que han patit aïllament per Covid-19 presenta símptomes depressius i/o d'ansietat.

Tal com explica la doctora Gemma Ochando, psiquiatra infantil i juvenil de la Salut, "l'adolescència és una etapa de transició entre la infància i l'edat adulta que abasta des dels 10 als 19 anys, on es produeix un important canvi a nivell físic i també psicològic i, per tant, és un període de major vulnerabilitat davant problemes de salut mental".

En aquesta pandèmia molts adolescents han estat exposats a sentiments de por i incertesa. Els canvis en la rutina pel tancament dels centres escolars o la incorporació posterior en un ambient de preocupació o tensió pels nous contagis després de la seua incorporació a les aules, ha suposat un estrés afegit a molts d'ells.

"Les classes -explica Ochando- han passat a ser semipresencials, de manera que uns dies acudeixen al centre escolar i altres dies la classe és online. Açò pot comportar dificultats en la son per canvi en els horaris i rutines i les consegüents repercussions que pot comportar la falta d'una son adequada en l'aprenentatge escolar".

A més, "han augmentat els possibles estressors com són la vivència d'una possibilitat de contagi a ells mateixos o als seus familiars estimats, amb sentiment d'impotència en no poder protegir-los", així com "la incertesa generalitzada sobre el futur, l'atur o les dificultats econòmiques que està comportant la pandèmia en l'economia general, o l'exposició excessiva a notícies inquietants i poc adaptades a la seua edat".

Un dels canvis més importants a aquesta edat que ha comportat la pandèmia per coronavirus ha sigut l'alteració de les relacions interpersonals. Ara els joves passen més temps a casa amb la família que en el carrer amb persones de la seua edat. Ha disminuït el temps de contacte amb els iguals, tan importants en la formació de la identitat personal a aquesta edat.

Igualment, s'ha reduït la capacitat de conéixer nous amics o companys de la seua edat en limitar totes les eixides i activitats durant tots els mesos que ha durat el confinament i les posteriors restriccions de mobilitat. Des del centre sanitari subratllen la importància que a aquesta edat la durada en mesos de les restriccions suposa un major impacte que en altres edats posteriors de la vida.

Però no només ha disminuït la capacitat d'esplai a l'aire lliure en companyia d'amics, afigen, sinó que s'ha produït també una impossibilitat per a practicar esport col·lectiu o activitats culturals, amb la consegüent disminució de l'exercici físic, augment del sedentarisme, augment del risc cardio-vascular, pitjor comportament i condició física i menor autoestima.

"D'altra banda -prossegueix la doctora Ochando-, s'ha produït també un distanciament dels seus sers estimats no convivents (avis, cosins, oncles) amb la preocupació que puga passar-los alguna cosa i la por a la pèrdua. Aquestes pors poden sorgir també de desinformacions, rumors o boles que no són sempre fundats, per la qual cosa els pares han hagut de fer una tasca afegida d'informar els seus fills davant el devessall de notícies inquietants rebudes".

L'especialista agrega que l'avorriment i la disponibilitat de més temps a casa "han comportat un augment en l'ús i abús de la tecnologia, que en alguns casos ha fet agreujar la dependència als dispositius electrònics". "Encara que no tot ha sigut negatiu en aquest aspecte, ja que s'ha convertit en una forma de comunicació amb els amics", matisa.