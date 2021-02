Los expertos aseguran que "no hay ninguna evidencia" de que las vacunas de la covid afecten a la fertilidad

Uno de los bulos que circulan sobre las vacunas de la covid-19 sostiene sin fundamento que las dosis podrían afectar a la fertilidad. Sin embargo, desde la Association of Reproductive and Clinical Scientists y la British Fertility Association del Reino Unido han publicado una guía en la que afirman que "no hay, en absoluto, ninguna evidencia" de que las vacunas frente al SARS-CoV-2, el virus que causa la covid-19, puedan afectar a la fertilidad de hombres o mujeres.

"No hay evidencias ni razones teóricas para apoyar esos rumores", recogen en un artículo que ha sido publicado en la revista científica The British Medical Journal (BMJ).

Desde la Asociación Española de Vacunología (AEV), también se han hecho eco de esta publicación, en la que se asegura que "las mujeres que vayan a someterse a un tratamiento de fertilidad en cualquiera de sus modalidades pueden vacunarse durante el tratamiento, aunque pueden considerar separar unos días ambos procedimientos para que se puedan atribuir de manera correcta los efectos adversos (tipo fiebre) a la vacunación o al procedimiento de fertilización", resumen desde la AEV.

La guía surge, recoge The BMJ, "en medio de una preocupación de que la información errónea que circula por internet sobre las vacunas de la covid-19 y la fertilidad pueda desanimar a algunas mujeres a recibir la vacuna".

El documento elaborado por las asociaciones médicas británicas resuelve varias dudas. Por un lado, ante la cuestión de si las personas en edad reproductiva pueden recibir la vacuna de la covid-19, los especialistas afirman que sí: "Esto incluye a quienes están intentando tener un bebé, así como a quienes están pensándolo, ya sea en un futuro próximo o dentro de unos años".

Ante la duda concreta de si "alguna de las vacunas Covid-19 puede afectar la fertilidad", los expertos afirman rotundamente que "no hay absolutamente ninguna evidencia, ni ninguna razón teórica, de que alguna de las vacunas pueda afectar la fertilidad de mujeres u hombres".

Compatible con tratamientos de fertilidad

El documento aborda asimismo la compatibilidad de las vacunas con los tratamientos de fertilidad. Tras asegurar que los viales son también seguros en estas situaciones, los expertos anotan la posibilidad de distanciarlos en el tiempo pero únicamente para poder atribuir correctamente los efectos secundarios (en caso de que los haya) a cada uno de los tratamientos.

Ante la duda de si se debe retrasar el tratamiento de fertilidad hasta después de haber recibido la vacuna de la covid-19, la guía apunta que "la única razón para considerar retrasar el tratamiento de fertilidad hasta después de haber sido vacunada sería si quisiera estar protegida contra la covid-19 antes de quedarse embarazada".

En este sentido, los expertos recuerdan que las probabilidades deéxito en un tratamiento de fertilidad es "poco probable" que se vean afectadas por un breve retraso, como por ejemplo de hasta seis meses, especialmente si se tiene 37 años o menos. Sin embargo, retrasarlo varios meses sí "puede afectar sus posibilidades de éxito si usted tiene más de 37 años, especialmente a partir de los 40 años", exponen.

Los investigadores británicos añaden que se podrá iniciar el tratamiento de fertilidad "inmediatamente" después de recibir la vacuna.

Donantes de óvulos

Desde la Association of Reproductive and Clinical Scientists y la British Fertility Association del Reino Unido agregan que, en caso de ser donante de óvulos o esperma, también se puede recibir una vacuna contra la covid-19. "Las vacunas de la covid-19 no contienen ningún virus, por lo que no puede transmitir la covid-19 al recibir la vacuna. The Human Fertilisation & Embryology Authorityha declarado que debe dejar pasar al menos 7 días desde la vacunación más reciente antes de donar óvulos o esperma. Si el donante siente malestar después de la vacunación, no debe donar durante los 7 días posteriores a la aparición de los síntomas", afirman.

Por último, los especialistas sostienen que en caso de abortos espontáneos recurrentes, tampoco hay motivo para posponer la inmunización: "No afectará a su riesgo de tener un aborto espontáneo", reza la guía.

En embarazadas

Sobre las mujeres con un test de embarazo positivo, los médicos recomiendan que si no se está en situación de riesgo por covid-19, el Comité Conjunto de Vacunación e Inmunización (JCVI, por sus siglas en inglés) recomienda retrasar la vacunación hasta después del embarazo. "No hay razón para creer que alguna de las vacunas de la covid-19 sería perjudicial, pero sus efectos en el embarazo aún no se han investigado suficientemente", explican.

"La información que se conoce es tranquilizadora. Ninguna de las vacunas contiene virus vivos, por lo que no hay riesgo de que una mujer embarazada o su bebé contraigan el covid-19 por la vacuna", abundan.

En este sentido, la farmacéutica Pfizer, que distribuye la vacuna elaborada por el laboratorio alemán BioNTech, comenzó la semana pasada un ensayo clínico con 4.000 embarazadas en nueve países, entre ellos España.

Además de estudiar la evolución de las mujeres, todas ellas entre la semana 24 y 34 de gestación, el estudio también comprobará los efectos en la salud de los bebés cuando hayan nacido y si, efectivamente, las madres les han transmitido los anticuerpos.