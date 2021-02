El divorcio y el alcoholismo convirtieron a Ben Affleck en un mejor actor, según él mismo cree

Las experiencias personales que un actor vive siempre pueden servir para sus papeles y eso es lo que le ha pasado a Ben Affleck, que usó algunos de los episodios más traumáticos de su vida para superarse como actor y como persona.

En su nuevo proyecto, The Way Back, el actor interpreta a un hombre con problemas de alcoholismo y un divorcio, algo por lo que él mismo ha pasado, según contaba a The Hollywood Reporter.

"No tuve que investigar el aspecto del alcoholismo de la película, eso estaba cubierto", decía con ironía el actor, que estuvo en rehabilitación por ese problema.

"Envejecer y haber tenido experiencias personales más intensas y significativas han hecho que la actuación sea mucho más interesante para mí y, a su vez, me atrajo al tipo de películas que tratan sobre personas con defectos", decía el actor, que también pasó por un traumático divorcio de Jennifer Garner y acaba de romper su noviazgo con Ana de Armas.

"El alcoholismo, en sí mismo y el comportamiento compulsivo no son intrínsecamente superinteresantes", dijo. "Pero lo que a veces es interesante lo que descubres sobre ti mismo en el curso de la recuperación y tratando de averiguar qué salió mal, cómo solucionarlo, cómo quieres que sea tu vida y qué tipo de ética quieres vivir", hacía ver el actor sobre el tiempo que pasó en rehabilitación y de las enseñanzas que sacó.

"Aunque algunas cosas fueron difíciles, también fue un poco catártico y me recordó por qué amo actuar y por qué empecé a hacerlo",