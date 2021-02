Medio Ambiente destinará cinco millones en ayudas a los ayuntamientos para la recogida separada de biorresiduos

Además, otros cinco millones se dedicarán a la ampliación de las instalaciones de reciclado de materia orgánica y otros flujos de residuos recogidos separadamente.

Cofiño ha intervenido en la apertura de la jornada virtual sobre la gestión municipal de los biorresiduos organizada por el Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa).

En su intervención ha recordado que la nueva ley estatal obligará a las entidades locales de más de 5.000 habitantes a establecer la recogida separada de la basura doméstica antes del 31 de diciembre de este año, mientras que la fecha tope para el resto de municipios se establece en el 31 de diciembre de 2023.

"En el ámbito asturiano, esto se traduce en que la primera fase obligatoria afectará a los 29 concejos con más población, que suman 940.000 habitantes, un 9%", ha apuntado el consejero.

También ha indicado que el papel de los ayuntamientos es "decisivo" en la recogida separada y ha puesto de relieve los "pasos que están dando todos ellos en la mejor dirección". No obstante, ha advertido de que lo realizado hasta la fecha "no es suficiente", por lo que "desde el Gobierno de Asturias y desde Cogersa no se escatimarán recursos" para lograr los objetivos.