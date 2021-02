La Generalitat preveu instal·lar punts de vacunació en 161 municipis

La Generalitat preveu instal·lar punts de vacunació en un total de 161 municipis de la Comunitat Valenciana. En les 16 localitats de més de 50.000 habitants hi haurà diversos espais, com els hospitals de campanya i els espais de vacunació massiva, i altres 145 municipis de menys de 50.000 habitants tindran també llocs per a inocular dosis.

Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Ximo Puig, durant la sessió de control en resposta al síndic de Ciutadans, Toni Cantó, qui li ha inquirit per la marxa de la vacunació i la quantitat de dosis que rep aquest territori, la qual Cantó ha qualificat d'"infravacunació".

El síndic de la formació ha afirmat que aquesta autonomia ha rebut el 8,48% del total de vacunes d'Espanya, dos punts menys que el pes poblacional, per la qual cosa ha preguntat a Puig "Quan acabarà la infravacunació de la Comunitat Valenciana?"

En la seua resposta, Puig ha destacat que ja està el "2% de la població immunitzada" i ha indicat que la jerarquització fa que primer es vacune els més vulnerables. "No crec que vosté compartisca el nacionalisme, almenys els perifèrics. No faça nacionalisme de vacunes", li ha etzibat.

"No és bon camí això d'Espanya ens roba vacunes", ha criticat Puig a Cantó, i ha defés que han sigut els tècnics els qui han elaborat els criteris de repartiment prioritzant la vacunació a les persones més vulnerables.

No obstant açò, ha apuntat que amb la vacuna d'AstraZeneca, que solament es recomana per a menors de 55 anys, la Comunitat Valenciana ha rebut el 10,7% de les vacunes, en relació al seu pes poblacional.

També la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha criticat que Puig fera aquest cap de setmana un 'ximoanunci' amb l'elecció dels espais de vacunació. "Les Arts i les Ciències, el Palau de Congressos de Castelló i la Ciutat de la Llum, tots construïts pel Partit Popular", ha comentat. Mentre, "el Botànic ofereix hospitals voladors descapotables que només han servit com a casa de felins sense sostre", ha ironitzat.

La 'popular' ha tornat a reclamar els informes tècnics que avalen les condicions dels hospitals de campanya i la decisió de tancar l'hoteleria fa unes setmanes, a més de preguntar per si arribaran les vacunes a temps per a l'estiu o si el personal sanitari estarà preparat per a punxar davant una possible quarta onada. "El problema és que mai hi ha hagut pla, ni econòmic ni sanitari", ha reiterat.

A més, ha asseverat que Puig "no té pla de vacunació" i li ha preguntat si s'està avaluant l'evolució de les soques britànica, sud-africana i brasilera, i si van a prendre alguna mesura respecte als britànics que vindran a la Comunitat Valenciana.

Personal

Bonig també s'ha interessat pel personal que es destinarà a la vacunació massiva, i ha preguntat d'"on els van a traure" si coincideix amb la quarta onada "que es preveu per a final de març o principis d'abril".

Respecte al personal per a la vacunació, Puig ha respost Cantó que s'encarregarà el personal de la Conselleria, que s'està treballant amb les mútues i que s'està treballant en una borsa per a col·laborar amb professionals jubilats.