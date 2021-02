Sanitat avala la vacunació de l'exlíder de CCOO PV que figurava en llista com a personal en actiu i alliberat sindical

Com a treballador amb contracte en CIRO actiu, Arturo León estava inclòs en les llistes per a vacunar-se, subratlla l'escrit del departament de Salut. I deixa clar que "els alliberats sindicals (article dotze de la Llei Orgànica de Llibertat Sindical) no poden patir cap discriminació en l'ocupació o en les condicions de treball, per tant, en els llistats de personal apareixen amb la categoria i relació jurídica que els correspon".

Així mateix, l'escrit, al qual ha tingut accés Europa Press, assenyala que "no consta" en el Departament d'Alacant-Hospital cap expedient d'investigació sobre aquest tema.

El Departament de Salut dona així resposta a la carta que el propi Arturo León va enviar a la consellera de Sanitat, Ana Barceló, el passat 17 de febrer, una vegada ja havia dimitit, per a sol·licitar-li que davant el "gran renou mediàtic" que havia generat la seua vacunació i davant les notícies que Conselleria investigaria els fets, "una vegada conclosa la investigació" se li traslladara el resultat de la mateixa.

"Entendrà que la situació que m'ha tocat viure ha sigut i és molt dura per a mi i per als meus sers estimats i, per tant, és imprescindible que s'aclarisca la meua conducta", concloïa la missiva de l'exlíder sindical.