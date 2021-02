Jorge Javier Vázquez habla de su largo proceso con Hacienda: "Para la opinión pública eres siempre un defraudador"

"Después de diez años empiezo a ver la luz de un proceso muy complicado", confesó Jorge Javier Vázquez en septiembre de 2020. Y es que el largo contencioso que ha vivido el presentador le ha supuesto un auténtico calvario, tal y como volvió a destacar este miércoles en Sálvame.

"Cuando tengas cinco minutos, me gustaría contar mi caso", pidió el de Badalona a su director. Y es que el proceso judicial que ha vivido con la Agencia Tributaria ha sido noticia durante años, pero parece que el actual tronista de Mujeres y hombres y viceversa está a punto de dar por finalizado este "complicado proceso".

"No debo absolutamente nada a Hacienda. Tengo dos años en el Tribunal Supremo. He ganado siete años", contó hace meses. Pero este miércoles, su queja se centró en lo que se alargan estos juicios: "No es normal es que un contencioso con Hacienda te dure 15, 16 años...".

"Es que es agotador, costoso, psicológicamente te deja machacado. De cara a la opinión pública eres siempre un defraudador y eso nadie te lo quita", se sinceró en su programa. "Yo tengo historias que hace años, años y años que las arrastro. Y todavía faltarán años, años y años hasta que todo se resuelva".