Aguirre desmiente haber recibido dinero negro: "Bárcenas es un condenado. La credibilidad de este señor es cero"

Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, ha respondido a las declaraciones de Luis Bárcenas, extesorero del PP, que la señalan como destinataria de 60.000 euros por parte de un constructor para la campaña electoral de las elecciones autonómicas de 2007. Y es que para la popular el testimonio del condenado "es total y absolutamente falso" y lo hace en busca de "beneficios penitenciarios".

"Jamás he recibido un sobre con dinero ni de él (Bárcenas) ni del señor Lapuerta", ha recalcado Aguirre en una entrevista para RTVE. Así como ha criticado que el extesorero "es un señor al que no le importa mentir" y que, en esta ocasión, lo hace con más desdén pues "obtiene beneficios penitenciarios", como los que "ya le han dado: dos permisos de seis días cada uno".

"Miedo ninguno, yo llevo muchos años en política y sé perfectamente que jamás he hecho, con conocimiento, nada irregular. Me he equivocado muchas veces, pero jamás nada ilícito. Y no solo lo dicen mis compañeros de partido, sino también los de la oposición", subraya la exrepresentante. Tanto es así que Aguirre recurrirá a una querella criminal frente al "falso testimonio" de Bárcenas.

En la opinión de la antigua líder del PP de Madrid, tanto Bárcenas como su mujer, Rosalía Iglesias, "mienten" para sacar provecho y conseguir una reducción de su pena. Además, una de las herramientas que les ha ayudado a alcanzar sus objetivos, es la relación de Iglesias, a la que define como "la mano derecha de Francisco Correa", con la esposa del abogado Gustavo Galán, "un señor que se anuncia como con grandes relaciones con la Fiscalía", apostilla Aguirre.

Por lo tanto, cuenta la política "el señor Bárcenas está haciendo ofrecimientos de sus mentiras, de sus calumnias, incriminándome a la Fiscalía porque le da rédito".

Del mismo modo, la expresidenta mantiene que "no hay probado nada sobre la financiación ilegal del PP. Que yo conozca, no ha pasado nada en mi partido". Sin embargo, asegura que tan solo pone la mano en el fuego por su propia historia.

La mudanza de Génova

En cuanto al adiós a Génova 13, Aguirre ha confesado que ya antes se había planteado un cambio, pues "era muy grande y costosa y es mejor irse a una más pequeña". Y ha reconocido que "es muy posible que se deba a razones económicas".

Sin embargo, la expresidenta opina que, tras "los malos resultados, que nos tienen abrumados", recibidos en las urnas catalanas del 14-F, "tendríamos que hacer algo más que cambiar de sede, tendríamos que reflexionar, porque ese giro al centro nos ha hecho perder escaños".