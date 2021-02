Khloé Kardashian se defiende de las acusaciones de Photoshop y le echa la culpa a la cámara

Las instagramers, influencers y modelos siempre tienen que lidiar cada poco tiempo con las acusaciones de haber usado Photoshop o filtros en las imágenes que publican... y muchas veces es verdad. Pero no parece ser el caso de Khloé Kardashian, al menos, en esta ocasión.

La joven modelo ha salido al paso de las burlas y críticas surgidas en redes sociales, donde por otra parte las burlas y las críticas son el pan nuestro de cada día, por la última campaña que ha protagonizado con Good American.

En las imágenes puede verse a la miembro de las Kardashian con unas piernasexageradamente largas y unos pies estirados hasta lo inhumano, así como dedos larguísimos y uñas kilométricas.

Ahora, Khloé ha explicado que no se trata del retoque digital de las fotografías, si no de la lente empleada. "¡JA, me estoy volviendo loca! Algunas de esas fotos de GA las tomamos con una lente de cámara que crea un efecto de estiramiento", explicaba.

"Cuanto más cerca esté el objeto de la cámara, más se alargarán. Así que en algunas de mis fotos, mis pies / dedos se ven increíblemente largos. ¡No te preocupes! Todavía tengo manos / dedos de tamaño normal", decía la joven en su Twitter.

La modelo se tomaba con humor las burlas de los usuarios. "¡Son solo los chicos de las lentes! LOL, pero algunas de estas historias realmente están llegando", decía entre risas. "¡¿Cómo podría alguien creer que este es el tamaño de mis pies?!", continuaba, sobre una imagen en la que sus pies parecen tener medio metro de largo.