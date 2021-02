Cristina Pedroche desvela qué fue lo que le provocó "lesiones, quemaduras moratones y tres costillas fisuradas"

Llevaba un tiempo Cristina Pedroche anunciando su particular desafío que le ha costado sangre, sudor y lágrimas. Sin embargo, no acababa de desvelar de qué se trataba. Hasta ahora, que ya se sabe a qué se refería la celebrity madrileña.

Según ha anunciado en sus redes sociales, será la invitada de honor de este viernes en El desafío, el programa que presenta Roberto Leal, y para el que ha preparado un número con acrobacias y telas que va a sorprender a más de uno.

"Creo que nunca he tenido tantas ganas de que veáis algo. Estoy muy muy emocionada. Fijaos en mi cara del principio, tenía mucho miedo. Os tengo que contar muuuchas cosas... Este viernes en El desafío de Antena 3", escribió en sus stories al ritmo de Miley Cyrus, dando por fin una explicación a las imágenes de sus moratones de hace unos meses.

Un reto para el que ha entrenado duramente durante los últimos meses y que le ha costado algún que otro disgusto físico.

Así lo explica la propia colaboradora de Zapeando a la revista ¡Hola! Su "esfuerzo y tesón" fueron tales que le provocaron continuos "dolores", varias "lesiones, moratones, quemaduras" y hasta "tres costillas con fisuras", explica.

El número de Cristina Pedroche en 'El desafío'. INSTAGRAM

El reto que veréis este viernes, que por fin lo puedo contar, es un espectáculo acrobático de telas aéreas. Se me pone la piel de gallina solo de pronunciarlo. Estoy superemocionada porque tengo muchas ganas de que la gente lo vea y pueda contarles cómo me preparé, las horas que eché y todas las lesiones que tuve. Para el tiempo que estuve ensayando, porque no había más, creo que ha quedado algo muy digno y me siento muy orgullosa del resultado final", cuenta la madrileña sobre el número en cuestión.

"Nunca tuve tantos nervios, ni siquiera en las campanadas", remata al respecto.