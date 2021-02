Álex Dorado defiende las restricciones impuestas "duras pero imprescindibles" que limitaron la caza y pesca en febrero

Álex Dorado ha comparecido este jueves en el Parlamento de La Rioja -a petición del PP- para explicar las cuestiones relacionadas con el Decreto 3/2021, de 20 de enero sobre actualización de medidas específicas para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-Co V-2 en la Comunidad Autónoma de La Rioja, así como la resolución de la Consejería de Salud y Portavocía del Gobierno de la misma fecha.

Durante su intervención, el consejero ha justificado las medidas impuestas porque "la pandemia está provocando limitaciones sin antecedentes" y aunque ha querido reconocer el "compromiso de muchos sectores" también ha querido dejar claro que "estas medidas solo se toman para doblegar la curva de incidencia acumulada e impedir el colapso del sistema sanitario".

Por ello, el consejero ha criticado la actitud del PP a la hora de pedir esta comparecencia urgente porque "lo hizo en un momento en el que los datos eran preocupantes y un total de 21 municipios superaban una Incidencia Acumulada de más de 1.000 casos por 100.000 habitantes".

Desde su Consejería, al igual que en todo el Ejecutivo, Álex Dorado ha explicado que "tomamos decisiones y medidas en base a informes de la ciencia y esos informes nos alertaban de la gran presión de la tercera ola y el impacto que podría tener en nuestro sistema sanitario". Por ello, ha justificado, "optamos por establecer medidas contundentes en vista de la presión asistencial y los datos epidemiológicos, medidas duras pero imprescindibles".

ESENCIALES Y NO ESENCIALES

Para explicar sus acciones, Álex Dorado ha dado a conocer algunos de los servicios de su Consejería que fueron clasificados como esenciales como los de transporte de personas y mercancías, los centros de servicios de animales, los servicios en materia recogida, la gestión de residuos peligrosos, urbanos, la recogida de aguas residuales, el abastecimiento de agua, la transformación y transporte de energía... todos ellos "servicios inaplazables e ineludibles".

Pero, como ha recordado, "conjuntamente se estableció como mayor claridad de cara a la ciudadanía un anexo con las actividades no esenciales". Entre ellas se incluían las actividades relacionadas con la educación ambiental, los centros de interpretación o el ejercicio de la caza y la pesca.

"Son medidas al aire libre pero con un componente social alto y, por lo tanto, se debían evitar". Ante ello, "a día de hoy afirmamos que las medidas asumidas fueron eficaces y nos han permitido empezar con el nivel 4 del Semáforo".

Aún así, ha reconocido, "debemos evitar sin embargo cualquier tipo de triunfalismo porque a día de hoy los datos son preocupantes e insostenibles en el tiempo y el riesgo de tener una nueva ola es real".

El consejero ha destacado también que gracias a esas medidas y a la mejoría de los datos, los centros de interpretación, los cursos de educación ambiental, la actividad cinegética y la pesca ya están abiertos y se han compensado con ampliación de fechas en el calendario para evitar mayores daños.

Como ha recordado, además, los centros de interpretación cuentan con un aforo máximo del 50 por ciento y las actividades en grupo no podrán superar las seis personas. Además, en el ejercicio de la caza y pesca se deberá mantener la distancia y para la actividad cinegética, ha indicado el consejero, se deberá llevar un plan de actuación por parte del responsable de la cacería en el que se detallen las medidas más importantes de seguridad y se reparta al grupo. Además de la solicitud de autorización. Nunca se podrán superar las seis personas y no se compartirán elementos.

REACCIONES

Durante el turno de réplica, la diputada regional del PP, Noemí Manzanos, ha criticado, en primer lugar, "el retraso de esta comisión" ya que "la pedimos hace semanas y responde ahora cuando la mayoría de las restricciones ya no están vigentes".

Además, desde el PP creen que las medidas "no se cometieron con acierto" ya que "no tuvieron en cuenta las necesidades de los agricultores".

De esta manera, Manzanos ha recordado al consejero que desde el PP "pidieron soluciones" mientras que desde el Gobierno solo se decidía "restringir la caza y clasificarla como no esencial". Todo a pesar de que, entre otros, "la Federación Riojana de Caza ya avisó de los riesgos que podría suponer tanto para la salud pública, como para la ambiental o incluso para las pérdidas económicas y de empleo que podrían conllevar".

Con todo ello, ha criticado, "el PSOE hace lo contrario a lo que pedía desde el sector y dudamos mucho de que las motivaciones sean sanitarias sino ideológicas". Por eso, ha concluido, "ante una posible cuarta ola le pedimos que tengan en cuenta al sector".

En su turno de palabra, la diputada del Grupo Mixto, Henar Moreno, ha lamentado "el desperdicio que, a veces, el Gobierno de La Rioja tiene con respecto a este Parlamento ya que el pasado mes de noviembre se aprobó una iniciativa para limitar el control cinegético de especies y ahora se está volviendo a discutir".

Ante ello, Henar Moreno ha pedido "respeto" a las instituciones y al consejero "negociación y consenso con los agentes sociales".

Desde el Grupo Mixto, además, la diputada ha querido mostrar "el apoyo a todas las medidas restrictivas que sean en aras a la seguridad sanitaria" pero también ha querido recordar que "cada vez que se toma una decisión de limitación de estos derechos, se tiene siempre que sopesar y analizar las consecuencias de esas medidas".

Así las cosas, ha continuado, "no entiendo porqué si en noviembre se aprobó el control de poblaciones como actividad esencial, en enero y febrero no se haya hecho así incluso cuando la consejera de Agricultura también mostró reticencias ante la decisión tomada".

Por todo ello, ha finalizado, "le pido que si, lamentablemente, vuelve a ocurrir una situación como la actual ola actúe de otra manera. Pido que tome las medidas necesarias para garantizar que nuestra agricultura está en condiciones óptimas para su función principal que es abastecer de alimentos a la población".

También ha tomado la palabra el diputado de Cs, Alberto Reyes, quien ha querido preguntar al consejero Dorado si "realmente tiene interés en ayudar a los agricultores riojanos" porque "sus acciones no van en consonancia con esas ayudas" y ha pedido que respete "el control cinegético aprobado en este Parlamento".

El diputado de Cs lamenta que "no se hayan dado las explicaciones oportunas a estos sectores" porque, como ha reflexionado, "el problema no es la caza ni los cazadores, sino el daño que ciertas especies están haciendo a nuestros agricultores y con las últimas decisiones tomadas por el Gobierno de La Rioja no se les ayuda".

Además, ha vuelto a pedir "que se cumplan las decisiones de este Parlamento".

Finalmente, por parte del PSOE, Ana Belén López Montaña, ha defendido las decisiones tomadas por el Gobierno regional "ante los datos de la pandemia" y ha pedido "responsabilidad" a la oposición porque "estamos hablando de salvar vidas que es lo que quiere proteger este Gobierno".

Además, ha indicado, "las medidas no las impone ni este consejero ni la presidenta, las pone el coronavirus. Somos conscientes de los daños que puede causar la fauna silvestre en la agricultura y tomaremos medidas para evitarlas pero hay que ser responsables porque estamos sufriendo unas pandemia y las vidas son los primero".